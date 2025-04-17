健康網》擺脫起床困難 日研究：起床前20分鐘接觸自然光

日本研究發現，睡醒前20分鐘接觸自然光，能減少起床後的疲倦與增加清醒程度；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天起床都覺得困難重重，手機鬧鐘響了又響，每5分鐘按掉一個，即便是貪睡裝置到最後真的離開床，總覺得沒睡醒，有可能是「環境問題」。日本大阪公立大學研究發現，起床前20分鐘接觸自然光，能有效改善起床後的精神狀態，增加清醒程度與減少起床後的疲勞感，結果發表於《建築與環境》（Building and Environment）。

由大阪公立大學生活科學研究所教授松下大輔與博士生王曉銳組成的研究小組，調查「使用電動窗簾引進室內自然光，是否能讓人更好起床」。設定了3種條件：醒來前暴露在自然光下20分鐘（IA）、從天亮後一直暴露在自然光下（IB）、醒來前不接觸自然光（CC）。

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結果顯示，IA與IB組的受試者在起床後的清醒度與警覺性明顯優於CC組，且IA組的效果最佳。

研究團隊建議，未來可考慮將智慧型窗簾等設備應用於居家環境，根據季節與日出時間自動調整光照，創造更舒適的睡眠與起床體驗。此外，其他研究也指出，白天充分接觸自然光有助於調節生理時鐘，改善情緒與睡眠品質。​

睡眠實驗室全景、床鋪與測量裝置。（圖取自大阪公立大學網站）

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