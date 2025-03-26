桃園醫院「憶暖家園」整合照護 失智併精神行為患者可就近收治

桃園醫院與失智共照中心攜手打造失智精神病房「憶暖家園」。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 當長輩半夜執意打包行李「要回老家」、懷疑家人偷東西，或情緒激動、錯認屋內有人，這些看似突如其來的行為，若持續數週至數月，很可能是失智症合併精神與行為症狀（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD）的表現，衛生福利部桃園醫院與失智共照中心攜手打造失智精神病房「憶暖家園」，透過整合式照護團隊，協助患者穩定病情，也減輕家屬照顧壓力與疲憊。

桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，當失智症患者出現妄想、幻覺、攻擊行為等狀況時，往往對家屬造成極大照顧壓力，除了門診治療，住院觀察與藥物調整也是重要的選擇，但目前國內針對此類個案的住院資源仍相對有限，失智精神病房的成立，讓有精神行為症狀的失智症患者可以就近收治。

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一般精神科主任張芷瑄指出，失智症並非正常老化的一部分，而是源自大腦疾病或神經退行性變化，導致記憶、語言、判斷等能力逐漸退化，進而影響日常生活；失智共照中心主任王韋翔也說明，失智症的診斷需結合病史、抽血與影像檢查，排除其他可能因素，再依個案情況進行藥物治療，早期發現、早期治療可延緩認知退化，若合併精神行為症狀，應盡早尋求專業協助。

失智精神病房由精神科與神經內科醫師、護理師、專科護理師、職能治療師、心理師、社工師等6大專業人員組成核心照護團隊，必要時再由物理治療師、語言治療師、營養師等3師提供跨團隊支援，從生理、心理到社會面進行全方位的個別化評估與照護，出院後則由個案管理師持續追蹤，協助銜接社區資源，讓長者回到生活中仍感受到支持與尊嚴。

護理長張詩閔分享78歲陳爺爺案例，過去他是合唱團成員，住院後變得沉默寡言、情緒低落，醫護團隊特別安排「音樂療法時光」，播放陳爺爺熟悉的老歌，不久後他眼神開始閃爍光彩，甚至輕輕跟著哼唱，陳爺爺的兒子說，「真的很久沒看到爸爸這麼開心地笑了，讓我們非常感動。」

蘇柏文強調，當失智症患者合併精神症狀，不僅影響本人的生活品質，也讓照顧者身心俱疲，透過住院評估與藥物調整，搭配多元治療活動，有助於穩定病情、重建生活節奏，也期待失智精神病房的友善照護，能分擔照顧者的精神負擔。

醫護團隊播放陳爺爺熟悉的老歌，不久後他眼神開始閃爍光彩。（桃園醫院提供）

失智精神病房由精神科與神經內科醫師、護理師、專科護理師、職能治療師、心理師、社工師等6大專業人員組成核心照護團隊。（桃園醫院提供）

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