健康網》補鈣不只牛奶！ 醫點4食物助孩子骨骼生長

陳鈺泓指出，菠菜、青江菜、空心菜這些平價又常見的深綠色蔬菜，都是補鈣高手！裡面還含有維生素K，能幫助鈣質吸收和轉化，輕鬆加強骨骼健康；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子有乳糖不耐症，不喝牛奶怎麼補鈣？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文分享，不喝牛奶，多吃深綠色蔬菜、豆製品、小魚乾和魚蝦類、優酪乳與優格也能補鈣，讓孩子骨骼健康成長！

1.深綠色蔬菜

菠菜、青江菜、空心菜這些平價又常見的深綠色蔬菜，都是補鈣高手！裡面還含有維生素K，能幫助鈣質吸收和轉化，輕鬆加強骨骼健康，午餐便當裡多加些蔬菜，孩子不挑食相當於賺到了。

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2.豆製品

傳統豆腐、凍豆腐、豆干等豆製品不僅鈣含量高，還是植物性蛋白質的來源，特別適合乳糖不耐症或素食的孩子！不過像嫩豆腐、豆漿的鈣含量相對較少，爸媽在選購時記得多看營養標示。

3.小魚乾和魚蝦類

小魚乾、櫻花蝦、沙丁魚這些海鮮不但補鈣，還有豐富的維生素D，幫助鈣質吸收，魚蝦類清蒸、燙煮都很適合做成孩子的健康菜餚。

4.優酪乳與優格

乳糖不耐症的孩子可以試試優酪乳或優格！因為乳糖經過發酵後變成乳酸，對腸胃的負擔比較小，還能補充鈣質和蛋白質。但如果乳糖不耐真的很嚴重，就要盡量避免，免得肚子不舒服。

陳鈺泓強調，用正確的方法補充鈣質，才能讓孩子的骨骼更強壯，也讓他們在學校跑跳更自信，一起守護孩子的健康成長！

陳鈺泓強調，用正確的方法補充鈣質，才能讓孩子的骨骼更強壯；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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