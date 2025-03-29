自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補鈣不只牛奶！ 醫點4食物助孩子骨骼生長

2025/03/29 08:33

陳鈺泓指出，菠菜、青江菜、空心菜這些平價又常見的深綠色蔬菜，都是補鈣高手！裡面還含有維生素K，能幫助鈣質吸收和轉化，輕鬆加強骨骼健康；示意圖。（圖取自photoAC）

陳鈺泓指出，菠菜、青江菜、空心菜這些平價又常見的深綠色蔬菜，都是補鈣高手！裡面還含有維生素K，能幫助鈣質吸收和轉化，輕鬆加強骨骼健康；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子有乳糖不耐症，不喝牛奶怎麼補鈣？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文分享，不喝牛奶，多吃深綠色蔬菜、豆製品、小魚乾和魚蝦類、優酪乳與優格也能補鈣，讓孩子骨骼健康成長！

1.深綠色蔬菜

菠菜、青江菜、空心菜這些平價又常見的深綠色蔬菜，都是補鈣高手！裡面還含有維生素K，能幫助鈣質吸收和轉化，輕鬆加強骨骼健康，午餐便當裡多加些蔬菜，孩子不挑食相當於賺到了。

2.豆製品

傳統豆腐、凍豆腐、豆干等豆製品不僅鈣含量高，還是植物性蛋白質的來源，特別適合乳糖不耐症或素食的孩子！不過像嫩豆腐、豆漿的鈣含量相對較少，爸媽在選購時記得多看營養標示。

3.小魚乾和魚蝦類

小魚乾、櫻花蝦、沙丁魚這些海鮮不但補鈣，還有豐富的維生素D，幫助鈣質吸收，魚蝦類清蒸、燙煮都很適合做成孩子的健康菜餚。

4.優酪乳與優格

乳糖不耐症的孩子可以試試優酪乳或優格！因為乳糖經過發酵後變成乳酸，對腸胃的負擔比較小，還能補充鈣質和蛋白質。但如果乳糖不耐真的很嚴重，就要盡量避免，免得肚子不舒服。

陳鈺泓強調，用正確的方法補充鈣質，才能讓孩子的骨骼更強壯，也讓他們在學校跑跳更自信，一起守護孩子的健康成長！

陳鈺泓強調，用正確的方法補充鈣質，才能讓孩子的骨骼更強壯；圖為情境照。（圖取自photoAC）

陳鈺泓強調，用正確的方法補充鈣質，才能讓孩子的骨骼更強壯；圖為情境照。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中