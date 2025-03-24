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健康網》鳳梨釋迦不是鳳梨親戚！ 農業部揭開身「釋」之謎

2025/03/24 06:30

農業部表示，鳳梨釋迦是冷子番荔枝和番荔枝雜交的水果，只是因為口感吃起來近似鳳梨酸甜風味而得名的，跟鳳梨一點關係都沒有；示意圖。（資料照）

農業部表示，鳳梨釋迦是冷子番荔枝和番荔枝雜交的水果，只是因為口感吃起來近似鳳梨酸甜風味而得名的，跟鳳梨一點關係都沒有；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣素有水果王果之稱，水果種類百百種，有些水果名稱十分常見，有些則是較為少見，像是鳳梨釋迦是鳳梨還是釋迦？那麼為何會取這個名字呢？農業部在臉書分享，其實鳳梨釋迦並非鳳梨與釋迦的結合，而是冷子番荔枝和番荔枝雜交的水果，只是因為口感吃起來近似鳳梨酸甜風味而得名的，因此跟鳳梨一點關係都沒有！

農業部指出，鳳梨釋迦是由冷子番荔枝和番荔枝雜交而成的水果，其誕生於1908年，由美國佛羅里達州的P.J. Wester博士培育，學名叫Atemoya，其實是Ate（巴西人對番荔枝的稱呼）+Moya（冷子番荔枝Cherimoya的尾字）的組合。

那為什麼叫「鳳梨釋迦」呢？農業部提及，鳳梨釋迦果肉Q彈細緻，甜中帶點微酸，有點像鳳梨的酸甜風味，因而得名。待軟熟後食用，熟透的口感更像「蜜釋迦」，但帶點層次感，因此有人稱它為旺來釋迦、蜜釋迦、奇美釋迦，名字雖不同，但一樣美味！

鳳梨釋迦、大目釋迦大比拚。（圖取自農業部臉書專頁）

鳳梨釋迦、大目釋迦大比拚。（圖取自農業部臉書專頁）

鳳梨釋迦、大目釋迦比一比

外觀鳳梨釋迦鱗目有點尖尖的，並非平滑的圓形；大目釋迦鱗目是圓的，似菠蘿麵包。

●果肉：鳳梨釋迦果肉較紮實，籽較少，可切成片狀；大目釋迦果肉則為顆狀，較多籽，通常每塊肉就有1顆籽。

●風味：鳳梨釋迦甜度高，甜中帶微酸，口感Q彈，有鳳梨的味道；大目釋迦甜味濃厚，口感綿密，聞起來有淡淡的花香味。

●產季：鳳梨釋迦只有冬天能採收，產季約為12月至隔年4月；大目釋迦1年有2次產季，分別為每年7-9月、12-4月。

農業部表示，鳳梨釋迦（左）鱗目有點尖尖的，並非平滑的圓形；大目釋迦（右）鱗目是圓的，似菠蘿麵包；示意圖。（資料照，健康網合成）

農業部表示，鳳梨釋迦（左）鱗目有點尖尖的，並非平滑的圓形；大目釋迦（右）鱗目是圓的，似菠蘿麵包；示意圖。（資料照，健康網合成）

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