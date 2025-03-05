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健康網》春暖花開迎美麗！ 4項醫美療程助煥然一新

2025/03/05 16:23

吳易儒建議，在春天施打肉毒桿菌，不僅能撫平動態紋路，還能提前預防因夏季表情頻繁而產生的新皺紋。；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳易儒建議，在春天施打肉毒桿菌，不僅能撫平動態紋路，還能提前預防因夏季表情頻繁而產生的新皺紋。；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著春天腳步逼近，氣溫逐漸回暖，不少人開始整理衣櫃、換上輕盈的服裝，並在妝容上精心打扮。然而，除了服飾與化妝品，醫美療程也是春季變美的重要選擇，特別是3月8日「女王節」將至，正是愛自己、提升美麗的最佳時機。

新竹聖宜診所醫師吳易儒在其臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，3月正是進行多項醫美療程的理想時機，不僅有助於改善冬季留下的肌膚問題，也能為迎接夏季做好準備，包含肉毒桿菌注射、玻尿酸填充、童顏針、皮秒雷射；在進行醫美療程前，應諮詢專業醫師，依據自身需求選擇合適的項目。

春季醫美療程

1. 肉毒桿菌注射：冬季氣候乾冷，容易加深細紋，若不及時改善，到了夏天妝容更易顯紋路。吳易儒建議，在春天施打肉毒桿菌，不僅能撫平動態紋路，還能提前預防因夏季表情頻繁而產生的新皺紋。此外，春季氣溫適中，流汗較少，有助於術後恢復。

2. 玻尿酸填充：經過冬天，許多人會發現肌膚狀態變差，如蘋果肌凹陷、法令紋加深。玻尿酸填充能有效補足流失的膠原蛋白，讓臉部更顯年輕與立體。春季新陳代謝旺盛，有助於術後修復，而較低的氣溫也能降低感染風險。

3. 童顏針：肌膚在冬天容易流失膠原蛋白，導致皮膚鬆弛、彈性下降。童顏針可刺激膠原蛋白增生，使皮膚恢復緊緻與光澤。3 月的溫度適中，不會因冬季乾燥影響效果，也不像夏天容易出汗，適合搭配玻尿酸或埋線拉提，讓整體效果更全面。

4. 皮秒雷射：冬季過後，肌膚容易變得暗沉、毛孔粗大，甚至出現頑固色斑。皮秒雷射能有效擊碎黑色素，改善痘疤與毛孔粗大問題，使肌膚更加透亮細緻。由於春天紫外線較弱，進行皮秒雷射能降低術後反黑風險，且術後約 1 週即可恢復，剛好趕上夏季亮白膚況。

在進行醫美療程前，應諮詢專業醫師，依據自身需求選擇合適的項目，確保效果達到最佳狀態；圖為情境照。（圖取自photoAC）

在進行醫美療程前，應諮詢專業醫師，依據自身需求選擇合適的項目，確保效果達到最佳狀態；圖為情境照。（圖取自photoAC）

春季變美 從現在開始

吳易儒提醒，選擇適合的醫美療程，不僅能改善肌膚狀況，還能在春夏交替之際煥然一新，提升自信。在進行醫美療程前，應諮詢專業醫師，依據自身需求選擇合適的項目，確保效果達到最佳狀態。這個春天，除了換上輕盈美麗的服裝，不妨也透過醫美療程，讓自己容光煥發，自信迎接新季節！

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