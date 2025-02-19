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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》維生素B12致癌？ 營養師破解迷思

2025/02/19 11:44

營養師表示，研究本身寫得很明確，「血清B12升高和癌症風險有相關性」不代表有因果關係，所以說「維生素B12會導致癌症」就是錯誤的解讀；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，研究本身寫得很明確，「血清B12升高和癌症風險有相關性」不代表有因果關係，所以說「維生素B12會導致癌症」就是錯誤的解讀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日網傳「常吃維生素B12致癌」；對此，營養師賀菡懿指出，研究本身寫得很明確，「血清B12升高和癌症風險有相關性」不代表有因果關係，所以說「維生素B12會導致癌症」就是錯誤的解讀。血清B12是檢測循環中非活性、有活性的B12總濃度，當B12無法進入細胞裡被利用，就可能出現血清B12濃度異常增加情形，其僅為判斷是否缺乏B12的初篩，仍需進一步檢驗尿液MMA，才是標準營養指標。

維生素B12≠血清B12！賀菡懿在臉書專頁「功能醫學營養師 Lucy」發文說明，首先須先強調，血清B12升高不代表B12營養濃度過高。血清B12檢測循環當中包含非活性和有活性的B12總濃度，其為是否缺乏B12的初篩，升高不代表營養過剩，過低代表缺乏，但仍需進一步檢驗尿液MMA，才會是標準的營養指標。

那麼為何出現血清B12濃度異常增加？賀菡懿解釋，最大的可能性是在B12無法進入細胞裡被利用。原因有二，首先，先天基因使身體的酵素活性能力不足，無法確實地將B12活化成身體需要的形式；加上補充的B12多為非活性形式，使細胞無法活化利用，而可能造成血清B12濃度異常升高，但是細胞裡的維生素B12是缺乏的狀態。

賀菡懿進一步解釋，從甲基化循環來說，假設個案真的血清B12升高，細胞內B12不足，而B12的確參與DNA合成、細胞分裂、甲基化作用、癌症基因修飾工作，所以她認為B12缺乏的人有較高的癌症風險也是相當合理，但仍要強調，2者並非直接因果關係。

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