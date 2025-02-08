健康網》情人節將至 日學者：巧克力讓人更幸福

情人節將至，加上日本甜點文化興盛，即使可可漲價，日本人對巧克力的消費力仍相當可觀。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2月14日西洋情人節即將到來，日本人已經開始買巧克力了。日本學者認為，巧克力不僅能給大眾獎賞感，紓解壓力，也能提高幸福感。甜甜的氣味容易讓人有幸福感。

不畏漲價照買巧克力 學者：光挑選就給予獎勵感

日媒《仙台放送》報導，日本的市售巧克力售價也上漲1到2成，不過買氣不減；更多人不是買來送人，而是犒賞自己。日本媒體調查，多達61.7%的受訪者會為自己購買情人節禮物，甚至會選較昂貴的，送人的巧克力還沒這麼貴，平均花上3,590日圓。

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鑽研應用心理學的東北大學教授坂井信之，在飲食的心理學研究極深。他認為，即使是成分一模一樣的巧克力，只要外觀不一樣，就能給消費者完全不同的感受。他說明過去有實驗邀請日本的學生試吃巧克力，兩者成分相同，只是形狀不同，受歡迎的程度明顯不同。認為：「光是『挑選』的動作，就能帶來獎勵感。」

這3原因 讓大家愛巧克力

坂井信之提出3項大眾喜愛巧克力的理由：首先，人們能夠自由選擇時，會感到滿足。光是選擇自己最喜歡的，就給我們獎勵的感覺。再者，巧克力本身就能提供部分營養，因此人類在本能上渴望巧克力。最後，則是吃巧克力能夠製造抗壓的大腦物質。「巧克力內含色胺酸，能夠提高大腦中血清素濃度，有助緩解壓力。」

最後，巧克力能提高幸福感，且光是氣味或外觀就有效。他說明一項在國外的商場進行的實驗：實驗者假裝不小心掉落一枝筆，看路人是否會幫忙撿。結果顯示在空曠處，僅有大約15%的路人會幫忙撿；但在有甜點的香味的甜點店前，有約50%會撿。「香香的氣味讓人有幸福感。」

不光是吃，光是巧克力的香氣與精緻外觀，就能讓人有幸福感。示意圖。（圖取自freepik）

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