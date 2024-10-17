健康網》薰衣草茶助眠？ 研究：薰衣草改善「2類人」情緒

台灣研究結果顯示，飲用薰衣草茶的媽咪們，在憂鬱以及疲勞感上，都有顯著減輕；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕薰衣草、洋甘菊這些花草茶，真的可以助眠嗎？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文表示，台灣有2篇研究，都以產後媽咪為實驗對象，結果顯示，薰衣草可改善心情，洋甘菊則可以改善睡眠，但都只有短暫的效果。而伊朗的研究表示，薰衣草可改善老人焦慮與睡眠。

台灣研究：薰衣草改善產後媽咪的心情

許哲綸指出，此篇研究來自成大護理系教授陳彰惠，她招募了80位產後睡眠品質不佳的媽咪，分為兩組。其中40人，每天聞香後飲用一杯薰衣草茶，為期兩週；另外40人沒有進行干預，做為對照。結果顯示，飲用薰衣草茶的媽咪們，在憂鬱以及疲勞感上，都有顯著減輕！

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台灣研究：洋甘菊改善產後媽咪的睡眠

他提到，陳彰惠還做了另一篇研究，同樣是80位睡眠品質不佳的媽咪，實驗設計都雷同，只是主題改成，洋甘菊茶喝兩週。結果發現，睡眠品質也提升、憂鬱程度下降。但不管是哪一種茶，都只有短暫的效果。因為在2個實驗結束後，會有持續兩週的追蹤問卷，結果都發現這些人的心情，又回到原本的基準。

研究顯示，睡眠品質不佳的媽咪，喝兩週洋甘菊茶，睡眠品質也提升、憂鬱程度下降；示意圖。（圖取自freepik）

伊朗研究：薰衣草改善老人焦慮與睡眠

許哲綸表示，香料大國伊朗也做過類似的研究，有一個隨機臨床試驗，招募了60位長者，分為兩組，實驗組每天早晚喝2次薰衣草茶，持續兩週；對照組則不進行任何干預。研究結果顯示，飲用薰衣草茶的長者，在憂鬱和焦慮程度上都有明顯下降。

平時也可喝花草茶

「花草茶無法代替藥物，但試試無妨。」許哲綸說，雖然這些實驗看起來蠻有潛力的，但都無法排除安慰劑效應。關於芳香療法的試驗，都很難排除安慰劑效應，但這是醫學試驗相當要求的部分。

他指出，花草茶的確切成分，也很難做到純化與定量，所以距離醫學上的療效，還有一段距離。儘管如此，畢竟花草茶好取得、不傷身、零熱量，或許還有取代含糖飲料的效果，如果剛好有睡眠或情緒問題時，可以考慮泡一兩杯轉換心情。

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