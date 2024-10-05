健康網》貧血吃「這些」就對了！ 草莓、柑橘類都上榜

營養師表示，維生素B9又稱葉酸，是合成血紅素的重要輔酶。食物來源：深綠色蔬菜、柑橘類、草莓、肝臟；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕貧血會有臉色蒼白、頭暈目眩、手腳冰冷、容易疲倦等症狀，導致貧血有不同成因，常見的是缺鐵性貧血。營養師陳怡婷在臉書粉絲專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文表示，多補充蛋白質、鐵、維生素B6、B9、B12，及維生素C，可改善貧血問題。例如：豆製品、肉類、香蕉、柑橘類、草莓、牡蠣、芭樂等食材。

改善貧血6營養素

蛋白質：缺乏會無法順利合成血紅素。食物來源：豆製品、魚、海鮮、蛋類、肉類、乳品類。

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鐵：製作血紅素的重要營養素。食物來源：肝臟、肉類、深綠色蔬菜、黑芝麻。

維生素B6：血紅素形成需要其輔助。食物來源：全穀類、菠菜、香蕉、堅果類、肉類、鮭魚。

維生素B9：也稱葉酸，合成血紅素的輔酶。食物來源：深綠色蔬菜、柑橘類、草莓、肝臟。

維生素B12：是合成血紅素的輔酶。食物來源：肉類、牡蠣、蚵、蛋黃。

維生素C：幫助鐵質有效吸收。食物來源：芭樂、奇異果、柑橘類、甜椒。

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