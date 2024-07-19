基隆長樂國小廚房將公辦民營 盼學童吃得營養且健康

教育部已核定基隆市學校午餐自治條例，將增聘營養師、制定學校午餐SOP作業流程。（教育局提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市學校午餐自治條例經教育部核定通過，教育處表示，將增加6位約聘營養師，協助督導校群營養午餐衛生事務；此外，長樂國小廚房從今年8月1日起營養午將採公辦民營，委託有食品安全專業經驗的業者進駐校園營運，減輕學校壓力也讓學生吃的安全，是基隆第一個公辦民營的午餐學校。

基隆市營養午餐先前有學生吃到食材有毛毛蟲，還有學生疑似食物中毒就醫等事故，市府礙訂了學校午餐自治條例，7月4日經教育部核定通過，是全國第3個有午餐自治條例的縣市，將增加約聘營養師，督導各校群的營養午餐。

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教育處指出，以往學校要達40班以上或中央廚房供餐達40班以上才請1位營養師，考量學校午餐衛生把關嚴謹度不斷提升，需更多營養師進駐學校，因此，視情況可跨校聯合聘請營養師，未達40班的學校組成校群，由1間學校主聘營養師，督導校群午餐衛生事務，預計將增聘6位營養師。

基隆市學校午餐自治條例教育部已核定，將增聘營養師、制定學校午餐SOP作業流程。（教育局提供）

此外，長樂國小廚房將從今年8月1日起將採公辦民營模式辦理，已在6月21日決標由專業單位進駐學校廚房營運，長樂國小同時也供應安樂國小與安樂高中的午餐，長樂國小校長林維彬說，學校午餐廚房以公辦民營委由專業經驗的業者運作，提升學生用餐品質，也降低學校管理負擔。

教育處表示，如果學校廚房公辦民營模式辦理成效好，教育處會視情況評估擴大辦理。

教育處副處長徐嬿立指出，自治條例核定後，使營養午餐法制面更完整，將成立市級學校午餐輔導會，強化輔導機制，建立獎懲制度。教育處也正在制定學校午餐SOP作業手冊，從驗收、前處理、烹煮、配膳、配送、用餐、回收、清洗到環境設備清潔檢查的標準作業流程。

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