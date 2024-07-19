衛福部擴大免費心理支持方案 搶救「三明治世代」

衛福部19日舉行「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」發布記者會，行政院副院長鄭麗君（中）應邀出席，並和貴賓一同為活動宣傳。（記者方賓照攝）

〔記者林志怡／台北報導〕30至45歲「三明治世代」上有老、下有小，家庭、工作的尷尬處境，讓人壓力爆表、有苦說不出。衛福部自今年8月1日起將擴大「心理健康支持方案」年齡為「15至45歲」，計投入3.36億元，提供每人3次免費心理諮商，預計服務6萬餘人、提供19萬人次的服務，並提供數位化的地圖索引，方便民眾查找。

台大醫學院精神科教授廖士程指出，常見精神疾患以焦慮、憂鬱為主，其中又以30至45歲族群最為盛行，約每4人就有1人有相關困擾，另國人精神科就醫率也從2016年11.4%增加到2022年13.6%，雖資源的可近性足夠，但礙於疾病污名化、生活忙碌、社會支持網絡不足等，國人在「起始接觸」階段仍存在瓶頸。

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衛福部19日舉行「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」發布記者會，圖為臺大醫學院精神科教授廖士程。（記者方賓照攝）

因此，衛福部心理健康司長陳亮妤指出，衛福部提供分齡分中心理健康支持方案，其中針對「15至30歲」年輕族群，已從去年8月起提供每人3次免費心理諮商服務，計服務2.89萬人、轉介1萬餘位高風險者，使用者滿意度96%，且95%明確感受到療效。

陳亮妤進一步說明，為了改善國人起始接觸方面的瓶頸，並啟動勇於求助的文化，自今年8月1日起向上擴充方案年齡，推出「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，且民眾通過「心理健康支持方案地圖索引」，即可查看合作院所與可用名額，也提供地方衛生局專案人力補助，以利計畫相關行政處理。

陳亮妤也提到，15至30歲族群計有450萬餘人，30至45歲則有525萬餘人，這次計畫將投入3億3600萬元費用，自8月1日至今年年底，預計服務6萬餘人，總計19萬餘人次，且會確保已使用方案者可完成3次諮商，目前持續提升簽約機構量能，今年可望增加至近500家，單一院所每週服務人次也從8提升至12。

衛福部19日舉行「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」發布記者會，圖為衛生福利部心理健康司 司長陳亮妤。（記者方賓照攝）

行政院副院長鄭麗君則強調，世界衛生組織（WHO）已宣示「心理健康是普世人權」，沒有心理健康，就沒有真正的健康，每個人都應享有有品質、可負擔的心理支持協助，這是政府未來施政的一大目標，對於上有老、下有小，受到婚姻、工作等問題夾擊的三明治世代，希望通過擴充方案，提供支持與陪伴。

衛福部19日舉行「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」發布記者會，行政院副院長鄭麗君應邀出席。（記者方賓照攝）

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