健康網》靠喝擁有「性」福感！ 中醫推4茶飲助壯陽

中醫指出，人蔘含有豐富的人蔘皂苷、鈣、鐵、鋅等元素，具有刺激男性荷爾蒙的功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上好多各式各樣壯陽、提升性能力的方法，然而有沒有只靠喝的也能有類似功效的方法呢？翰醫堂中醫診所中醫師蕭志達在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享，4種中藥茶飲，包括：龜鹿二仙茶、肉桂枸杞茶、人蔘茶及淫羊藿茶。

●龜鹿二仙茶：鹿茸富含胺基酸、鈣、蛋白質、鹿茸胜肽等成分，能夠補足陽氣、益精養血。對於腎虛、氣血不足、體質虛弱的人有所改善；此外，龜板也含有氨基酸、鈣、鋅、動物膠等元素，對於滋補腎陰、增強免疫力也能有效幫助。

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他表示，先取龜鹿二仙膠20~30克，以500cc熱水沖泡，可添加5克枸杞，以增加口感味道比較甘甜；鹿茸對於發炎疾病的人不宜食用；龜板不宜與寒性食物同服，也不適合易腹瀉者。

●肉桂枸杞茶：肉桂富含鈣、鐵等元素，且具有補腎陰的功效，鐵對於生殖系統、精子活動度、型態是重要調控因子；枸杞含有胺基酸、鈣、鐵等成分，對於睪酮素含量能有效提升，達到強身壯陽。此外，枸杞還能提升精子品質與數量。

他指出，先取肉桂10克、枸杞10克，以300c.c.熱水沖泡；手腳容易冰冷的人較適合飲用，容易口乾舌燥的人較不適合飲用。

●人蔘茶：人蔘含有豐富的人蔘皂苷、鈣、鐵、鋅等元素，具有刺激男性荷爾蒙的功效，同時能夠達到滋陰補腎、益氣健脾等功效。

他指出，先取人蔘片5克，以300c.c.熱水沖泡；適合氣虛血弱型的人，飲用時特別注意是否會有口乾舌燥等上火現象，如有這種現象就要停止服用。

●淫羊藿茶：淫羊藿能夠提高一氧化氮的作用，有助於壯陽。淫羊藿茶由淫羊藿搭配其他中藥材（如枸杞、肉桂、當歸等等）製成的茶飲。由於淫羊藿含有一種叫黃酮醇的元素，作用原理與藍色小藥丸類似，因此具有補腎壯陽，強筋健骨，袪風除濕等功效，常用於陽痿遺精等症狀。

他說明，取淫羊藿5克、紅茶3克，以300cc熱水沖泡；較適合容易腰膝痠軟無力偏虛症的人使用，陰虛火旺容易口乾舌燥的人較不適合。

蕭志達提醒，中藥茶飲僅為幫助壯陽、提升床事能力的方式之一，會因為每個人體質或身體狀態，而有不同效果。另外結合飲食、運動、諮詢醫師等等方式，才能多管齊下達到預期效果。

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