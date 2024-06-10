健康網》小心熱量超「粽」 營養師：可搭配涼拌菜及奇異果

陳采瑜說，若想在減重期吃粽的話，可搭配蘿蔔湯、涼拌黃瓜、木瓜、奇異果等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節總需吃點粽子，當然很多人家裡總會囤積粽子，過了端午，還要積極消化冰箱內的肉粽。粽子高油鹽、高升糖，以及沾醬熱量、纖維不足等問題，都是令營養師頭痛的事情。營養師Sonia陳采瑜在臉書粉專「Sonia營養師生活手記」發文分享吃肉粽不肉重撇步，減量吃、少沾醬、搭配多纖維食物，像是無油燙青菜、涼拌菜、木瓜、奇異果等。

營養師陳采瑜說，若想在減重期吃粽的話，要搭配有穩定血糖作用的纖維，或幫助消化的酵素。例如：搭配蘿蔔湯、竹筍湯、燙青菜、涼拌黃瓜；分配好整天份量，取代當餐澱粉，且一天不超過一顆；吃完再吃一些木瓜、奇異果、鳳梨等水果；餐後多運動，幫助熱量消耗也是必要的。

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健康吃粽3步驟

選小顆或減量吃一半：一顆肉粽400~800大卡不等，餡料多為高油炒，一天不超過一顆。

多纖維：糯米升糖指數較高，搭配無油燙青菜、蔬菜湯、涼拌菜，或含酵素水果（如鳳梨、木瓜奇、異果），有助消化並增加飽足感。

少沾醬：甜辣醬、醬油膏都是高油糖醬料，建議不淋醬改用沾的或不用醬。

營養師陳采瑜建議，若以上都做不到，那就開心放假就好！端午節其實沒有一定要吃粽子，以免吃了後悔莫及，得不償失。

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