「積極迎戰」失智症 台南10/15國際照護博覽會登場

大台南熱蘭遮失智症協會將於十月十五日在成大醫學院舉行第六屆國際失智照護博覽會，迎接失智症激增的挑戰。（大台南熱蘭遮失智症協會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕國際失智症協會在2021年的全球失智症報告提出5500萬失智者中有4100萬患者未被診斷出來，約占總數75%，成大醫院失智症中心主任白明奇醫師指此現象主因是醫護人員對失智症認識不足、民眾對此症也缺乏正確認知與刻板印象，及診斷工具不足，未來失智人口會快速增加，他結合團隊將於10月15日舉行第6屆台南國際失智照護博覽會，迎接失智症的挑戰。

白明奇表示，對失智症的新檢測及療法的突破，診斷的需求將為醫療系統帶來極大壓力，形成「診斷需求海嘯」的來襲，但目前醫療體系的失智診斷量能尚不足。台南市從2017年5月起邁入高齡社會，依據內政部2022年8月底統計資料，南市老年人口計有32萬8660位、老人人口比例高於全國平均值。

請繼續往下閱讀...

政府應建構理想的在地化失智症照護模式，以減少醫療及社會成本。早期診斷才能早期介入治療，政府應該為即將到來的失智症診斷需求海嘯預做規劃，以達到早期診斷、早期治療的目的。

為整合大台南失智症照護資源並擴大落實衛教宣導，增進失智症相關人員的專業知能，整合照護、診斷、科技與創新等4大面向，

讓民眾對於失智症有更完整的認識，及建構更完善的失智症照護服務網，身兼大台南熱蘭遮失智症協會理事長的白明奇醫師曾提出「三動兩高，預防失智」以及「三筋好，舒適老」，喚起社會大眾對於失智症的重視，將於10月15日結合團隊召開第6屆台南國際失智照護博覽會，主題為「積極迎戰」。

博覽會中將討論生物標記、照護模式、非藥物的科技與創新失智症照護方式，涵蓋照護、診斷、科技、創新等4大主題的演講，讓民眾對於失智症有更早的認識，以能全面性的預防、積極面對失智症，同時邀集業界知名廠商展示多種預防失智抗老化相關產品。

活動時間為15日（週六）上午9點至下午4點15分，地點在成大醫學院第3講堂（南市東區小東路45號），歡迎對失智症有興趣的民眾參加、加入討論，報名費用400元（含午餐），3人團報優惠1000元，可撥電話06-2083001聯繫協會報名。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法