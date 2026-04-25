「戰鬥陀螺」玩到手殘 醫：開戰前務必「手腕熱身」

▲醫師提醒民眾玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

戰鬥陀螺最近再度爆紅，各大玩具通路掀起搶購熱潮，不少大小朋友一玩就停不下來，手腕肌肉群拉傷疼痛。骨科醫師提醒，享受對戰樂趣之餘，「手腕熱身」同樣不可忽視，否則看似簡單的反覆拉動動作，恐暗藏運動傷害風險。

天主教耕莘醫院骨科醫師李沅達指出，近期一名20多歲男性因手部疼痛難耐前來就醫，醫師詢問後發現，該名男子近期迷上戰鬥陀螺，幾乎無時無刻反覆拉動發射器進行練習，長時間高頻率出力，加上缺乏適當放鬆與休息，導致手腕屈腕肌群與伸腕肌群出現拉傷。

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李沅達表示，戰鬥陀螺最早在日本卡通的帶動下，也曾在台灣兒童與青少年間掀起流行熱潮，有別於台灣傳統陀螺要倚靠手勁、巧勁與拋擲角度，戰鬥陀螺的發射器只需用力拉動，即可驅動陀螺落地轉動，且可以在同一個轉盤上與不同的陀螺進行戰鬥。為了能競技取勝，玩家可以透過工具組裝調整陀螺的外型，增加戰鬥力。

事前伸展手腕暖身 中場要適度休息

不過，戰鬥陀螺雖然屬娛樂性活動，但發射瞬間需仰賴手腕爆發力，若長時間重複相同動作，容易造成肌肉與肌腱過度使用，引發痠痛、拉傷，嚴重甚至可能影響日常生活功能。

李沅達建議，玩家在對戰前可先進行簡單的手腕伸展與熱身，過程中也應適度休息，避免長時間連續操作，若出現持續性疼痛、腫脹或無力等症狀，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

▲戰鬥陀螺最近再度爆紅，不少大小朋友一玩就停不下來，手腕肌肉群拉傷疼痛。（資料照）

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