中醫辨證補虛養陰 滋潤乾眼、改善飛蚊

文／鄭傑元

42歲的黃小姐，長時間在室內使用電腦，出現眼睛乾澀、刺痛、異物感與畏光，甚至視線模糊。近期更在工作時，發現視野中有黑點或飛蚊般黑影飄動，趕緊來治療。在接受針灸與護眼中藥治療後，眼部不適與黑影明顯改善，生活品質也大幅提升。

乾眼症病患年輕化

乾眼症不再是老人家的專利，現在20-30歲年輕族群，也因為長時間滑手機、用電腦，加上冷氣環境乾燥，容易出現眼睛乾澀、異物感、視線模糊等問題。中醫認為，乾眼症屬「燥症」，多因肝腎陰虛，眼睛缺乏滋養。臨床上會依體質選藥，例如：肝腎陰虛者用六味地黃丸加減，肺陰不足者用養陰清肺湯，脾胃虛弱者用歸脾湯，虛火上炎者則用金匱腎氣丸。治療重點是辨證論治，補虛養陰，改善眼部滋潤。

飛蚊症是因玻璃體內混濁物投射至視網膜，讓視野中出現黑影，形狀可為點狀、線狀或網狀。中醫古籍稱之為「黑花蠅翅」或「雲霧移睛」，認為與肝腎不足、氣血虧虛有關。治療上會依症狀調理，如三仁湯、知柏地黃丸、血府逐瘀湯或明目地黃丸等，調理後能改善視物黑影與眼部疲勞。

◎護眼穴位大公開

除了藥物與針灸，中醫也強調「明目穴位」的日常保養：

●攢竹穴：位於眉頭內側，可緩解眼乾與視力模糊。

●魚腰穴：在眉毛正中，有助減輕眼部壓力。

●絲竹空穴：眉梢後凹陷處，能減緩眼部緊繃。

●睛明穴：位於內眼角，能改善早期白內障與斜視。

按穴促進眼周氣血循環

每日用指腹輕壓10下，3-5個循環為佳，有助促進眼周氣血循環。

（作者為恩主公醫院中醫部針傷科主治醫師）

