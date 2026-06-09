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健康網》夏天最該吃冬瓜！ 專家教挑選、料理一次學會

2026/06/09 06:24

農糧署表示，多數人買冬瓜，通常是購買切片好的，可觀察瓜肉是否厚實、色澤偏白，種子呈黃褐色，代表新鮮度較佳，若瓜肉已明顯發黃，則可能放置較久；圖為情境照。（資料照）

農糧署表示，多數人買冬瓜，通常是購買切片好的，可觀察瓜肉是否厚實、色澤偏白，種子呈黃褐色，代表新鮮度較佳，若瓜肉已明顯發黃，則可能放置較久；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日正是冬瓜盛產的季節，但不少人好奇，明明是夏天常見的蔬菜，為什麼名字卻叫「冬瓜」？農糧署分享，冬瓜的名稱與生長季節無關，而是和外觀特徵及保存特性有關。由於冬瓜含水量高、熱量低，口感清爽，無論燉煮或製成涼菜都十分受到歡迎，是夏季常見的消暑食材。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰曾在臉書專頁指出，進入夏季後，民眾才動一下就濕透，明明沒做什麼卻特別累。中醫認為，夏天屬火、對應心氣，人體陽氣會往外散發，因此容易大量流汗、耗氣傷津。夏日養生的第一步，不是一味吃冰消暑，而是吃對方向，讓身體把多餘的熱，順順地帶走。他推薦夏季的4大類型食物，就是各種瓜類，包括冬瓜、苦瓜、大黃瓜及佛手瓜等。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，冬瓜成熟後，表面常會覆蓋一層白色果粉，看起來就像冬天結霜一般，因此被稱為「冬瓜」。另一種說法則認為，冬瓜耐放、保存期限長，過去農業社會中甚至能存放到冬季食用，因此才有了這個名稱。

農糧署又說，冬瓜盛產期約在4-10月，挑選冬瓜小技巧不妨選外型勻稱、飽滿，表皮完整沒有蟲咬或損傷的冬瓜，通常代表肉質厚、水分足。如果表面還帶有一層白色果粉，甜度往往更高。大多數人買冬瓜，通常是購買切片好的，可觀察瓜肉是否厚實、色澤偏白，種子呈黃褐色，代表新鮮度較佳，若瓜肉已明顯發黃，則可能放置較久。

農糧署提供3道冬瓜料理供民眾參考：

●百香果冬瓜

1.冬瓜去皮切薄片、百香果挖取果肉
2.滾水汆燙30秒撈起瀝乾
3.將冬瓜、蜂蜜與百香果汁拌勻，放冰箱冷藏1晚

●紅燒冬瓜

1.冬瓜去皮後切成塊狀
2.薑絲蒜末爆香加入冬瓜煎香，再加入醬油、蠔油、水、糖
3.湯汁滾後轉小火蓋鍋蓋悶煮，煮到湯汁收乾即可熄火

●蝦米蒸冬瓜

1.冬瓜去皮切薄片、蝦米泡水備用
2.冬瓜片鋪盤中，放上蝦米、薑末加上適量淡醬油
3.放入電鍋，外鍋一杯水蒸熟，撒上蔥花即完成

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