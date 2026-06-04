健康網》吹冷氣慎防過敏性結膜炎 醫：外出返家要清潔

眼科醫師王孟祺表示，很多花粉、塵蟎、黴菌孢子與空氣污染物容易刺激眼睛表面的免疫細胞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕珍世明眼科醫師王孟祺在「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，最近門診，眼睛紅、癢、腫的患者不少。因為又到了季節交替時節，當氣溫、濕度與空氣中的懸浮微粒改變，很多花粉、塵蟎、黴菌孢子與空氣污染物容易刺激眼睛表面的免疫細胞。對過敏體質的人來說，結膜中的肥大細胞會釋放組織胺，引發搔癢、紅腫與分泌物增加。

過敏性結膜炎最典型的症狀是「非常癢」，常伴隨眼紅、流淚、灼熱感與異物感。有些患者還會同時出現鼻子過敏、打噴嚏或鼻塞等等症狀。

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預防的重點，在於避免接觸過敏原。像最近天氣開始炎熱起來，很多人開始使用空調工具。若是冷氣空調沒有清潔乾淨，吹出一大堆的過敏原，過敏體質的患者就開始遭殃了。因此在一段時間沒有使用空調工具後，再次使用前應該好好清潔一下才對。

外出返家後，趕快清潔臉部及眼周，降低過敏原殘留及進入眼部。寢具、枕頭與窗簾應定期清洗，以減少塵蟎累積。室內也不要堆放太多的絨毛玩具或衣物。空氣品質不佳時，外出可配戴包覆性佳的太陽眼鏡或護目鏡，降低空氣微粒直接接觸眼表的機會。

過敏時也應避免搓揉眼睛，因為揉眼會刺激肥大細胞釋放更多過敏發炎物質，使症狀更形惡化。很癢時可以使用冷敷來降低過敏細胞的活性。若症狀較明顯，可在眼科醫師指導下使用抗組織胺、肥大細胞穩定劑、或免疫調節劑眼藥水。切勿自行”長期”購買點用含有類固醇眼藥水，因為可能增加青光眼、白內障與感染風險。

但若出現視力模糊、劇烈疼痛、大量分泌物，或症狀持續惡化，應盡快接受眼科檢查，以排除角膜炎等更嚴重疾病。

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