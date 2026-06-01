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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

改造會館成長輩健康促進站 陳寶惠蟬聯南市藥師公會龍頭

2026/06/01 16:33

台南市藥師公會現任理事長陳寶惠（左者）獲得連任再接下印信。（記者王俊忠攝）

台南市藥師公會現任理事長陳寶惠（左者）獲得連任再接下印信。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市藥師公會近日改選理監事幹部與理事長，現任理事長陳寶惠孚眾望、獲得連任理事長。台南市長黃偉哲到場表達恭喜之意、同時也感謝台南市各地的藥師在各區發揮藥事照護的專業，讓市民在用藥安全上獲得更好的照顧與保障。陳寶惠任內推動把藥師公會會館打造成長輩健康促進站，更把藥師照護民眾健康的功能極致發揮。

南市藥師公會表示，陳寶惠擔任藥師公會第31屆理事長3年任期，不僅把藥師公會會館打造成地方長輩健康促進站，也在健保署的藥事照護計畫連續3年創下全國25個縣市藥師公會執行率第一名；在身心障礙雙老家庭的居家藥事訪視也持續進行3年，成績亮眼。

面對未來3年的下一屆理事長任期，陳寶惠強調，會持續以溫柔的力量繼續推動各項對市民健康有益的藥政事務，也讓藥師可發揮的專業價值深達各個領域。

會中並頒獎表揚資深藥師，其中，林子安藥師從考取藥師執照後，即在台南藥界發揮藥師的專長、照顧民眾的健康，林子安加入南市藥師公會迄今已逾60年，成為該公會最資深的藥師；此外公會也表揚入會50年、40年等多位資深藥師。

加入台南市藥師公會逾60年的最資深藥師林子安（右者）獲得表揚。（記者王俊忠攝）

加入台南市藥師公會逾60年的最資深藥師林子安（右者）獲得表揚。（記者王俊忠攝）

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