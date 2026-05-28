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住哪裡真的會影響老化 研究：東亞人移居海外衰老較快
〔編譯陳成良／綜合報導〕移居海外後，總覺得自己老得比以前更快？最新研究顯示，這種感受可能不只是心理作用。科學家發現，即使擁有相近的基因背景，長期生活在不同國家與環境中的人，體內與老化有關的生物指標，仍可能出現明顯差異。
根據《Science Alert》報導，美國史丹佛大學（Stanford University）研究團隊分析322名不同血統受試者的健康數據，內容涵蓋腸道菌相、免疫反應、代謝狀態與多種生物指標。研究發現，生活在東亞以外地區的東亞族群，其「生物年齡」老化速度，普遍高於居住在東亞本地的同族群。
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相反地，歐洲族群則出現不同結果。居住在歐洲本土的受試者，部分老化相關指標反而高於移居北美的同族群，顯示地理環境與生活型態，可能持續影響人體內部的生理機制。
研究指出，人類搬遷到不同國家後，飲食習慣、空氣污染、生活壓力與醫療條件的改變，都可能影響腸道菌相與代謝狀態。這些變化進一步與人體多項老化相關指標出現連動。
研究人員強調，老化速度並非只由基因決定，後天環境與長期生活方式也可能扮演重要角色。即使具有相近遺傳背景的人，若長時間生活在不同地區，身體狀態仍可能逐漸出現差異。
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