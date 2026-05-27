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護理專家許雅婷談失智症照顧 鼓勵學習技巧並尋求外部資源

2026/05/27 18:59

新北市社會局「晚美人生我做主」系列講座，邀請活力橘健康公司執行長許雅婷（前中）談失智症。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局「晚美人生我做主」系列講座，邀請活力橘健康公司執行長許雅婷（前中）談失智症。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局舉辦「晚美人生我做主」系列講座，針對最近有關失智及家屬照顧議題引起社會的關注，失智症、憂鬱症和癌症被世界衛生組織列為21世紀人類三大疾病，失智症會有4個階段的病程，如何得知家中長輩罹患失智症？要如何協助照顧？甚至注意失智症和憂鬱症的「雙病效應」，吸引百餘位民眾到場聆聽。

「晚美人生我做主」系列講座邀請活力橘健康公司執行長許雅婷，在雙和靜思堂，以「您其實不孤單—失智症照顧者的甘苦與酸甜」為題演講。許雅婷表示，失智症迄今無法治癒，只能延緩，她以自身照顧父母經驗為例，照顧失智症沒有最正確的方法，只有針對患者最合宜的方式。

許雅婷（右）以「您其實不孤單—失智症照顧者的甘苦與酸甜」為題，吸引百位關心者到場聆聽。（記者翁聿煌攝）

許雅婷（右）以「您其實不孤單—失智症照顧者的甘苦與酸甜」為題，吸引百位關心者到場聆聽。（記者翁聿煌攝）

許雅婷出生在南投，前半生命運多舛，遭遇父親家暴，她北上求學，就讀國北護大學護理系和研究所，35歲那年罹患乳癌，接受切除手術和化療，經歷化療帶來的副作用，包括一頭烏黑亮麗的秀髮全掉光，但她挺過這一切磨難，治癒後重回醫院當護理長，當選十大抗癌鬥士，並將所有體驗和心得寫成著作「乳癌深淵」，希望幫助有相同遭遇者，鼓勵她們勇於面對和重生。

多年前知悉父親失智、母親罹患憂鬱，她毅然返回彰化老家，開始陪伴父母展開漫長的長期照顧和研究，她表示，失智症會有十大警訊，從記憶力衰退、東西亂擺、對時空混淆、語言表達和書寫出現困難，到情緒和個性改變等，大約會有4個病程進展，從過渡期輕度知能障礙，到初期、中期、晚期重度失智，失去生活自理能力，基本生理需求都須完全仰賴他人。

她建議，民眾若懷疑家中長輩有失智症，先帶他看家醫科，比較不會引起長輩反彈，經初步診斷後，再進一步看神經內科、身心科等。而照顧者也要認識失智症、學習照顧技巧，尋求外部資源，如長照、社區照顧據點、失智共照據點，甚至利用藝術、園藝、懷舊、食物等輔助治療，邀請其他家人一起來照顧，共度與被照顧者的相處時光。

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