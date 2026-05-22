健康網》 馬英九健康出狀況 老化、健忘不單純

馬英九基金會人事異動，竟意外傳出前總統馬英九健康疑慮。圖為馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）

〔健康頻道／綜合報導〕馬英九基金會發生的內部紛擾，意外牽扯出現年76歲的前總統馬英九，健康狀況有變化。

馬英九夫人周美青聲明。（讀者提供）

在昨（21）日，馬英九妻子周美青突發聲明：「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。另外，馬英九基金會前執行長蕭旭岑針對「被離職」一事，突然說他「忘了很多事」，引發揣測。

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傳統上「健忘」多被認為是稀鬆平常的小事；然近年來有關失智的討論相當廣泛，「健忘」到什麼程度，會被認定為失智，也備受關注。

近年「老化」與「失智」等議題備受討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

台南市衛生局衛教資料說明，失智症（Dementia）是一種疾病現象，為一群症狀的組合（症候群），與正常的老化不同，不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。很多家屬都以為「人老了都是這樣」，忽略就醫的重要性；事實上他已經生病了，應該要接受治療。失智症與正常老化的區別是：

老化：可能突然忘記某事，但事後會想起來；若做記憶測試，可能會無法完全記住測試中的物品。

失智：對於自己說過的話、做過的事，完全忘記；無法記住記憶測試中的物品，甚至完全忘記自己做過測試。

失智症的早期症狀可以作為提早發現之警訊，以期早期診斷早期治療。線索共有10個：

記憶力減退影響到生活：常常重複發問、重複購物，甚至重複服藥。

計劃事情或解決問題有困難：如處理每個月的帳單時出現問題。

無法勝任原本熟悉的事務：例如過去數學能力極強的數學老師，對於加減算數常出錯。

對時間地點感到混淆：搞不清楚年月、白天或晚上。

有困難理解視覺影像和空間之關係：在閱讀、判斷距離遠近、決定顏色或對比上會出現困難、誤認鏡子中的自己是另外一個人。

言語表達或書寫出現困難：以其它的說法來替代簡單的用詞，例如：「送信的人（郵差）」「用來寫字的那個（筆）」。

東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力：如水果放在衣櫥裡。

判斷力變差或減弱：如借錢給陌生人、開車易發生交通事故。

從職場或社交活動中退出：生活嗜好、運動、社交活動、工作等都逐步減少。

情緒和個性的改變：如疑心病重、憂鬱、焦慮、易怒、口不擇言、過度外向、沈默寡言。

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