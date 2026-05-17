肌肉竟是內分泌器官！運動狂產「抗老激素」 逆轉大腦發炎還防癌

研究指出，運動時肌肉不只負責活動身體，還可能透過釋放訊號物質影響大腦、免疫與能量代謝。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕運動帶來的好處，可能比想像中更多。科學網站《Science Alert》整理近年多項研究指出，肌肉不只是負責活動身體，運動時還會釋放大量物質，影響大腦、免疫系統、血糖代謝與骨骼功能。研究人員認為，人體肌肉更像是一套能與全身器官互相傳遞訊息的系統。

相關概念近年陸續發表於《內分泌評論》（Endocrine Reviews）等期刊。研究指出，當肌肉收縮時，會釋放被稱為「肌激素」（myokines）的物質，並透過血液影響其他器官運作。

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報導提到，部分肌肉釋放的物質與記憶、學習及情緒調節有關，也可能影響大腦神經細胞生成。研究人員指出，這或許能解釋，為何不少人運動後會感覺精神較好、壓力下降，甚至睡眠品質改善。

此外，相關變化也與免疫反應及慢性發炎下降有關。研究指出，規律活動可能有助降低部分代謝疾病與心血管疾病風險。

研究指出，當肌肉活動量下降，人體循環中的相關物質也會減少。研究人員認為，這可能與糖尿病、心血管疾病及部分老化問題存在關聯。

報導提到，肌肉除了影響活動能力，也與人體能量使用、脂肪代謝及血糖調節有關。部分研究甚至發現，運動後體內部分與抑制癌細胞相關的物質濃度也可能增加。

研究團隊強調，目前相關機制仍在持續研究中，但現有證據顯示，規律運動對維持人體正常運作具有重要作用。

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