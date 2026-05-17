自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

肌肉竟是內分泌器官！運動狂產「抗老激素」 逆轉大腦發炎還防癌

2026/05/17 11:36

研究指出，運動時肌肉不只負責活動身體，還可能透過釋放訊號物質影響大腦、免疫與能量代謝。情境照。（圖取自freepik）

研究指出，運動時肌肉不只負責活動身體，還可能透過釋放訊號物質影響大腦、免疫與能量代謝。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕運動帶來的好處，可能比想像中更多。科學網站《Science Alert》整理近年多項研究指出，肌肉不只是負責活動身體，運動時還會釋放大量物質，影響大腦、免疫系統、血糖代謝與骨骼功能。研究人員認為，人體肌肉更像是一套能與全身器官互相傳遞訊息的系統。

相關概念近年陸續發表於《內分泌評論》（Endocrine Reviews）等期刊。研究指出，當肌肉收縮時，會釋放被稱為「肌激素」（myokines）的物質，並透過血液影響其他器官運作。

報導提到，部分肌肉釋放的物質與記憶、學習及情緒調節有關，也可能影響大腦神經細胞生成。研究人員指出，這或許能解釋，為何不少人運動後會感覺精神較好、壓力下降，甚至睡眠品質改善。

此外，相關變化也與免疫反應及慢性發炎下降有關。研究指出，規律活動可能有助降低部分代謝疾病與心血管疾病風險。

研究指出，當肌肉活動量下降，人體循環中的相關物質也會減少。研究人員認為，這可能與糖尿病、心血管疾病及部分老化問題存在關聯。

報導提到，肌肉除了影響活動能力，也與人體能量使用、脂肪代謝及血糖調節有關。部分研究甚至發現，運動後體內部分與抑制癌細胞相關的物質濃度也可能增加。

研究團隊強調，目前相關機制仍在持續研究中，但現有證據顯示，規律運動對維持人體正常運作具有重要作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中