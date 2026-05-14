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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》瘀青別急著揉！ 前48小時做錯恐讓出血擴大

2026/05/14 11:16

擦傷、瘀青等傷口，藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，最好在前48小時要處理傷口；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

擦傷、瘀青等傷口，藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，最好在前48小時要處理傷口；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有時候不小心撞擊到或是跌倒時，就容易出現瘀青。藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，臨床上一般使用外用藥膏就可以改善。

陳佳玲在臉書專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，有的藥膏不能用於出血傷口，會影響傷口癒口。以下3類型藥膏可以選擇：

●類肝素類（如 MPS 粘多醣硫酸酯）：
加速皮下外滲血液的吸收與代謝，讓瘀青顏色更快淡化。可讓瘀青「退色變快」，但還是要注意，不要使用在出血傷口，會影響傷口癒合。

●植物萃取消腫類（如七葉樹素 Escin）：
多萃取自七葉樹種子，主要針對「腫脹」可減少水腫、消腫效果明顯。非常適合在撞擊後明顯腫起來的傷口。

●消炎止痛類（NSAID ）非類固醇消炎止痛藥：
不會明顯加速瘀青吸收，但對「痛、紅、腫」非常有效。對於疼痛明顯、有發炎反應，會有明顯效果。

不過，陳佳玲指出，要注意市面上藥膏很多都使用複方成分，在使用時要掌握好「黃金時間」，最好在前48小時就要處理傷口，此時微血管仍可能出血，建議先「冷敷」，藥膏需「輕輕塗抹」，避免按摩或揉搓，以免造成出血擴大。

另外，避開開放性傷口，陳佳玲表示，就是「完整皮膚」，瘀青會隨著時間，顏色慢慢變淡或不見，只要掌握好治療方式，很快就會恢復原本皮膚。

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