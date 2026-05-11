男性避孕重大突破！ 研究成功「關閉」精子生產 停藥後可恢復

精子示意圖。最新研究指出，科學家已成功透過調控精子生成過程，暫時抑制精子生產，且停藥後生育能力可望恢復，被視為男性避孕研究的重要進展。示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕男性避孕方式未來可能不再只有保險套與結紮。最新研究發現，科學家已成功透過調控精子生成過程，暫時「關閉」精子生產功能，且停藥後能恢復生育能力，被視為男性避孕研究的重要進展。

科學網站《SciTechDaily》報導，這項研究由美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）團隊進行，成果發表於《科學進展》（Science Advances）期刊。研究人員透過抑制精子形成過程中的關鍵蛋白質，使實驗動物精子數量大幅下降，進而達到避孕效果。

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研究指出，相關方法並非永久破壞生育能力，而是像「開關」一樣，暫時讓精子停止生成。研究團隊表示，實驗動物在停止用藥後，精子數量與生育能力後續均逐漸恢復。

研究人員認為，這類可逆式男性避孕策略，未來有機會提供比結紮更具彈性的選擇，也可能降低對女性避孕藥物的依賴。

過去男性避孕研究多集中於荷爾蒙調控，但副作用與穩定性一直是開發難點。此次研究則改採直接影響精子形成過程的方式，避免大幅干擾體內荷爾蒙平衡。

研究團隊指出，目前已有部分男性避孕藥進入人體試驗階段，但距離正式上市仍需更多安全性與長期效果評估。

研究人員強調，目前成果主要來自動物實驗，人體是否能達到相同效果，以及停藥後恢復能力是否穩定，仍待後續研究進一步確認。不過研究團隊認為，相關成果顯示男性避孕技術正逐步朝可逆、低副作用方向發展。

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