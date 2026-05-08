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流感藥「紓伏效」缺貨逾4個月 藥商未及時通報挨罰6萬元

2026/05/08 12:18

流感藥「紓伏效」缺貨4個月未通報，台灣塩野義製藥股份公司遭食藥署開罰6萬元。（記者羅碧攝）

流感藥「紓伏效」缺貨4個月未通報，台灣塩野義製藥股份公司遭食藥署開罰6萬元。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕去（2025）年下半年國內流感疫情升溫，自費流感用藥「紓伏效」卻一度爆發缺貨，引發基層藥師關注，疾管署當時甚至緊急動用戰備庫存支應。衛福部食品藥物管理署近期公告裁罰資訊指出，持有「紓伏效膜衣錠20毫克」許可證的台灣塩野義製藥股份有限公司，因未依「藥事法」規定時限通報缺藥，遭裁罰新台幣6萬元。

食藥署簡任技正黃玫甄表示，台灣塩野義製藥股份有限公司持有許可證「紓伏效膜衣錠20毫克（衛部藥輸字第027693號）」，主成分為Baloxavir，屬於「藥事法」第27條之2公告的必要藥品。該公司於2025年9月26日通報，因原廠產能問題，自2025年9月底起影響供應。

黃玫甄指出，Baloxavir成分藥品在國內沒有同成分、同劑型、同劑量的替代藥品；相較於不同成分的Oseltamivir、Peramivir等替代藥物，Baloxavir目前也未驗出抗藥性相關突變，因此食藥署考量臨床需求，已於2025年11月5日核准專案輸入銜接供應。

她表示，「紓伏效」已自2026年2月5日起恢復正常供應，相關資訊也已公布於西藥醫療器材供應資訊平台。

不過，食藥署依程序請塩野義公司說明是否符合藥事法通報期限規定，並依業者回覆資料判定，該公司未依「藥事法」第27條之2第1項規定時限通報，因此依同法第96條之1第2項規定，裁罰新台幣6萬元，並於食藥署西藥醫療器材供應資訊平台公開藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違規情節。

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