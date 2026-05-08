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健康網》35歲女主播當卵子富翁 醫界籲鬆綁《人工生殖法》

2026/05/08 10:53

主播何織羽（左）提前規劃生育，在TFC何彦秉副院長（右）協助下，成功凍存31顆卵子。（TFC臺北生殖中心提供）

主播何織羽（左）提前規劃生育，在TFC何彦秉副院長（右）協助下，成功凍存31顆卵子。（TFC臺北生殖中心提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「想成為母親」對部分女性而言，是與時間賽跑的挑戰。35歲新聞主播何織羽，決定選擇凍卵、為未來保留生育機會，兩週內完成療程、成功凍存31顆卵子，成為女性生育自主意識抬頭的具體縮影。

TFC臺北生殖中心認為，少子化現象持續惡化、已成國安危機，然而，在醫療技術成熟之際，《人工生殖法》修法卻仍遲遲卡關，單身女性與多元家庭難以圓夢，形成「有技術、無制度」法規未鬆綁與時俱進的落差，讓母親節「想當母親的人」，被迫等待、無法完成心願。

兩週療程 何織羽取卵37顆凍存31顆

35歲新聞主播何織羽，因工作忙碌、尚未進入婚姻階段，她選擇提前規劃生育，決定進行凍卵療程。她坦言，「希望至少現在先把機會留下來」，為未來留下生機。

經由TFC臺北生殖中心副院長何彦秉評估後，她抽血檢測顯示AMH值為4.26，屬於卵巢功能良好族群，何彦秉依臨床經驗推估，AMH數值乘以4至5倍，大致可預估取卵顆數，因此預期她可取得約15至25顆卵子，建議她「既然要凍，就多凍一些，為未來增加機會」。

她的療程採長效針劑方式進行，先施打一劑刺激排卵針，並透過腹部超音波持續追蹤卵泡發育。一週後回診檢查，雙側卵巢各有約11顆卵泡發育，總數達22顆，與預期相符，最大卵泡約1.5公分，再經兩天用藥後進行取卵。

取卵手術透過陰道超音波導引，以細針取出卵子，過程安全且快速，最終共取出37顆卵子，其中27顆為成熟卵，另有4顆隔日成熟，最終成功凍存31顆。

何織羽形容，「真的沒想到自己可以有這麼多卵子，感覺像變成『卵子富翁』。」她也提到，整個療程約兩週完成，取卵後恢復良好，「麻醉退後就可以正常活動，沒有想像中辛苦。」

法規限制導致「凍了不能用」 TFC籲修法

TFC臺北生殖中心指出，台灣女性高度獨立且以事業為重，許多人選擇在年輕時「凍卵」作為未來的生育保險，然而，現行法規卻將人工生殖與婚姻強行掛鉤，導致女性可以「合法凍卵」卻「禁止解凍」，迫使具備生育意願、經濟能力與家庭支持的單身女性與女同志伴侶，被迫遠赴海外承擔高額費用、跨境醫療風險與法律爭議。

TFC再次呼籲，晚婚、不婚與多元家庭成為當代社會趨勢，生育權不應再被婚姻框架限制；尤其在少子化嚴峻之際，政府更應接住每一份「想生」的渴望，應儘速完成《人工生殖法》修法，開放單身女性與女同志伴侶合法適用人工生殖技術，保障女性生育自主權，讓更多願意成家、生養孩子的人，能在安全、完善的醫療環境下實現成為父母的夢想。

醫籲把握35歲前黃金期　「時間不等制度」

在人工生殖法制度尚未鬆綁之際，醫師建議女性應及早規劃生育。何彦秉醫師分析，女性AMH值在30至35歲間每年約下降0.4至0.5，甚至半年就可能減少0.2至0.3，「生育能力的下降是持續且不可逆的。」

何織羽的選擇，正反映出當代女性在時間與制度夾縫中尋求解方，他建議計畫生育的女性，「法規可以等，但卵子品質不能等。」若凍卵數量仍不足，也可考慮再次進行療程，以提高未來成功率。

隨著母親節將至，醫師呼籲，應加速人工生殖法修法進程，讓願意生育的人，不再因制度限制而錯失機會，也讓生殖科技真正成為支持生育的力量，而非被框架侷限。

35歲未婚新聞主播何織羽（左）在TFC何彦秉副院長（右）安排療程完成凍卵，成為女性生育自主意識抬頭的具體縮影。（TFC臺北生殖中心提供）

35歲未婚新聞主播何織羽（左）在TFC何彦秉副院長（右）安排療程完成凍卵，成為女性生育自主意識抬頭的具體縮影。（TFC臺北生殖中心提供）

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