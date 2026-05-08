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難忘母親節！歷經高風險孕程 雙和醫院助3胞胎平安誕生
〔記者翁聿煌／新北報導〕「原本只期待一個寶寶，沒想到一次迎來三個生命」28歲的小穎在去（2025）年10月產檢時確認懷上3胞胎，在驚喜之餘也備感壓力，雙和醫院婦產部主任毛士鵬表示，多胞胎妊娠屬於高風險妊娠，不僅早產機率大幅提高，也常伴隨妊娠高血壓、胎兒生長受限等多重挑戰，孕期的每一步都如同「闖關」，在醫療團隊無縫接力下，今（2026）年3月中旬三胞胎順利誕生，母子均安，媽媽特別在母親節前夕，向醫護人員致意，感謝大家讓她今年能有如此特別的母親節。
毛士鵬指出，小穎備孕多年未果，去年下半年透過試管嬰兒療程植入兩顆胚胎，其中一顆胚胎自然分裂形成同卵雙胞胎，加上另一顆胚胎，最終形成罕見的三胞胎，喜悅之餘，也意味著更高強度的孕期挑戰。考量產程安全與風險，曾與小穎討論減胎的可能性，但最終選擇珍惜這份得來不易的「禮物」，讓孩子自然發展。
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在懷孕前期，小穎即面臨多重考驗，因多胞胎使體內荷爾蒙變化劇烈，導致嚴重孕吐，小穎幾乎每日需仰賴止吐針緩解不適，此外，由於其中兩胎為同卵雙胞胎，須特別留意可能出現的雙胞胎輸血症候群，為避免胎盤血流分配不均、影響胎兒存活，需進行更密集且精細的超音波監測與產檢評估，產檢頻率也由每月一次提升至每兩週一次。
毛士鵬表示，三胞胎在進行產檢超音波時，每一個胎兒都需要分別仔細評估，因此檢查時間通常會比一般單胎孕婦多出五倍以上，進入孕期中後期，則面臨早產風險。由於多胞胎使子宮過度擴張、空間擁擠且壓力增加，容易引發子宮收縮及早期破水等併發症，因此醫療團隊需提前規劃生產時機，並於約30至32週施打肺泡成熟針促進胎兒肺部發展，降低胎兒呼吸窘迫風險，為新生兒爭取更佳的出生條件。
進入生產階段時，雙和醫院啟動跨科整合照護，婦產部全程嚴密監測產程變化，兒科部主任郭雲鼎、兒科加護病房主任陳瑛芳率領小兒重症科與新生兒加護醫療團隊，集結多組醫療人力同步待命，打造「一胎一團隊」的即時照護機制，確保新生兒在出生當下即能獲得完善處置，例如透過高頻震盪呼吸器，協助改善早產兒可能出現的暫時性呼吸窘迫，在醫療團隊無縫接力下，今年3月中旬三胞胎順利誕生，母子均安。
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