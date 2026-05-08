難忘母親節！歷經高風險孕程 雙和醫院助3胞胎平安誕生

小穎將離開雙和醫院產後護理之家，返家度過人生最難忘的母親節。（雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「原本只期待一個寶寶，沒想到一次迎來三個生命」28歲的小穎在去（2025）年10月產檢時確認懷上3胞胎，在驚喜之餘也備感壓力，雙和醫院婦產部主任毛士鵬表示，多胞胎妊娠屬於高風險妊娠，不僅早產機率大幅提高，也常伴隨妊娠高血壓、胎兒生長受限等多重挑戰，孕期的每一步都如同「闖關」，在醫療團隊無縫接力下，今（2026）年3月中旬三胞胎順利誕生，母子均安，媽媽特別在母親節前夕，向醫護人員致意，感謝大家讓她今年能有如此特別的母親節。

毛士鵬指出，小穎備孕多年未果，去年下半年透過試管嬰兒療程植入兩顆胚胎，其中一顆胚胎自然分裂形成同卵雙胞胎，加上另一顆胚胎，最終形成罕見的三胞胎，喜悅之餘，也意味著更高強度的孕期挑戰。考量產程安全與風險，曾與小穎討論減胎的可能性，但最終選擇珍惜這份得來不易的「禮物」，讓孩子自然發展。

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在懷孕前期，小穎即面臨多重考驗，因多胞胎使體內荷爾蒙變化劇烈，導致嚴重孕吐，小穎幾乎每日需仰賴止吐針緩解不適，此外，由於其中兩胎為同卵雙胞胎，須特別留意可能出現的雙胞胎輸血症候群，為避免胎盤血流分配不均、影響胎兒存活，需進行更密集且精細的超音波監測與產檢評估，產檢頻率也由每月一次提升至每兩週一次。

雙和醫院兒科部主任郭雲鼎（中）、兒科加護病房主任陳瑛芳（右2）率領小兒科團隊順利完成接生三胞胎任務。（雙和醫院提供）

毛士鵬表示，三胞胎在進行產檢超音波時，每一個胎兒都需要分別仔細評估，因此檢查時間通常會比一般單胎孕婦多出五倍以上，進入孕期中後期，則面臨早產風險。由於多胞胎使子宮過度擴張、空間擁擠且壓力增加，容易引發子宮收縮及早期破水等併發症，因此醫療團隊需提前規劃生產時機，並於約30至32週施打肺泡成熟針促進胎兒肺部發展，降低胎兒呼吸窘迫風險，為新生兒爭取更佳的出生條件。

進入生產階段時，雙和醫院啟動跨科整合照護，婦產部全程嚴密監測產程變化，兒科部主任郭雲鼎、兒科加護病房主任陳瑛芳率領小兒重症科與新生兒加護醫療團隊，集結多組醫療人力同步待命，打造「一胎一團隊」的即時照護機制，確保新生兒在出生當下即能獲得完善處置，例如透過高頻震盪呼吸器，協助改善早產兒可能出現的暫時性呼吸窘迫，在醫療團隊無縫接力下，今年3月中旬三胞胎順利誕生，母子均安。

雙和醫院兒科部主任郭雲鼎（中）、兒科加護病房主任陳瑛芳（右2）率領小兒科團隊順利完成接生三胞胎任務。（雙和醫院提供）

晉升三寶媽的小穎在離開雙和醫院產後護理之家時親手寫卡片感謝醫護人員的協助。（雙和醫院提供）

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