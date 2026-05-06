住院雙人房不用自付每天700元差額 衛福部新營醫院提供70床

衛福部新營醫院調降70床雙人房自付差額至零，改列免差額的「健保床」。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕為落實公立醫院社會責任並推動醫療平權，衛福部新營醫院在優化病床配置後，院長莊毓民今天（6日）宣布即日起院內70床雙人病房全面取消原本每日700元的病床差額費用，讓溪北地區民眾在住院時，無需額外負擔差價，即可享有更具隱私且舒適的二人房醫療照護空間。

莊毓民說，部分病患因考量病房部分負擔費用，即便有住院需求，仍會選擇留滯於急診待床區，延後轉入病房，感同身受病家的經濟壓力，盼以「零差額」傳遞醫者仁心，守護病患生命。

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莊毓民指出，此次調降70床雙人房自付差額至零，改列免差額的「健保床」，是新營醫院主動落實「公醫使命」，希望推動零差額醫療，期待透過「行政讓利」讓鄉親在住院時能純粹以醫療需求為考量，在最無壓力且具隱私的環境下安心康復，這也是新營醫院守護醫療正義的具體實踐。

新營醫院醫務行政室代理主任林家安說，透過優化病房資源配置，轉化為對民眾的實質照顧，入住雙人房不用自付每日700元的差額，也能縮短病患住院等待時間，醫院現有總床數231床，院內急診待床人數維持0人，展現行政效率優化成果。透過零差額醫療的推動與專業服務，讓新營醫院成為守護社區健康最堅強的後盾。

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