自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

住院雙人房不用自付每天700元差額 衛福部新營醫院提供70床

2026/05/06 10:02

衛福部新營醫院調降70床雙人房自付差額至零，改列免差額的「健保床」。（院方提供）

衛福部新營醫院調降70床雙人房自付差額至零，改列免差額的「健保床」。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕為落實公立醫院社會責任並推動醫療平權，衛福部新營醫院在優化病床配置後，院長莊毓民今天（6日）宣布即日起院內70床雙人病房全面取消原本每日700元的病床差額費用，讓溪北地區民眾在住院時，無需額外負擔差價，即可享有更具隱私且舒適的二人房醫療照護空間。

莊毓民說，部分病患因考量病房部分負擔費用，即便有住院需求，仍會選擇留滯於急診待床區，延後轉入病房，感同身受病家的經濟壓力，盼以「零差額」傳遞醫者仁心，守護病患生命。

莊毓民指出，此次調降70床雙人房自付差額至零，改列免差額的「健保床」，是新營醫院主動落實「公醫使命」，希望推動零差額醫療，期待透過「行政讓利」讓鄉親在住院時能純粹以醫療需求為考量，在最無壓力且具隱私的環境下安心康復，這也是新營醫院守護醫療正義的具體實踐。

新營醫院醫務行政室代理主任林家安說，透過優化病房資源配置，轉化為對民眾的實質照顧，入住雙人房不用自付每日700元的差額，也能縮短病患住院等待時間，醫院現有總床數231床，院內急診待床人數維持0人，展現行政效率優化成果。透過零差額醫療的推動與專業服務，讓新營醫院成為守護社區健康最堅強的後盾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中