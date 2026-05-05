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健康網》癌症是「吃」出來 美網醫曝5類飲食恐讓癌細胞更滋養

2026/05/05 20:40

美國執業的網紅醫師金里納引用美國癌症協會呼籲，蘋果汁不宜過量攝取，原因之一是可能有砷污染。砷與肺癌、膀胱癌和部分皮膚癌有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國執業的網紅醫師金里納引用美國癌症協會呼籲，蘋果汁不宜過量攝取，原因之一是可能有砷污染。砷與肺癌、膀胱癌和部分皮膚癌有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕癌症的發生率遠比許多人想像得高。大約40%的人，一生中會在某個階段被診斷罹患癌症。一方面，許多風險來自遺傳和機率。在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）表示，研究顯示，有相當比例的癌症可能與可改變的生活因子有關，降低罹癌風險最有力的方法，之一就是每天吃進去、或沒有吃進去的食物。

金里納在YouTube上分享，他表示，癌症不只是遺傳性疾病，也是一種代謝性疾病和發炎性疾病；從許多層面來看，也與環境有關。因此，身體內部的狀態很重要，包括荷爾蒙濃度、發炎程度，以及細胞接觸到什麼樣的「燃料」，最可怕的是，看似健康的食物，也可能讓身體走向較適合癌細胞生長的環境。以下是最容易忽略、可能「滋養」癌細胞的食物：

●含糖飲料：汽水含糖，但還有能量飲料、果汁、加糖咖啡和珍珠奶茶。這些飲料幾乎能在瞬間把大量糖分送進血液。

根據研究指出，每天多喝240毫升的100%果汁，也就是一小杯，與乳癌風險增加17%、大腸直腸癌風險增加10%、膽道癌風險增加30%有關。膽道癌指的是膽囊癌和膽管癌，膽管是連接肝臟與腸道的細管。含糖飲料也被研究指出與肝癌、胰臟癌、口腔癌和攝護腺癌有關。這些研究顯示的是關聯，不能證明因果關係；但從生物學角度看，這些現象有其合理性。

金里納表示，部分乳癌細胞的胰島素受體甚至是正常健康細胞的6到10倍，代表它們對胰島素訊號反應更強。他解析，當胰島素長期偏高，也就是所謂高胰島素血症，身體等於讓細胞持續暴露在生長訊號中；若體內已有異常細胞，這些訊號可能加速其生長。

別忽略在含糖的果汁中，也可能有無機砷暴露。金里納提醒，砷被列為第一類致癌物，會損傷DNA並干擾基因調控。砷與肺癌、膀胱癌和部分皮膚癌有關。美國癌症協會曾表示，尤其是蘋果汁，不宜過量攝取，原因之一是可能有砷污染。其他需要注意砷暴露的食物，還包括米和米製品。單就砷污染角度來看，白米通常比糙米含砷量低。簡單降低暴露的方法包括：煮飯前先將米浸泡過夜，並在烹煮前徹底沖洗。

●超加工食品：超加工食品是高度工業化製成的食品，多由精製原料製成，而不是完整天然食材。常見例子包括包裝零食、速食、加工甜點、多數早餐穀片和許多冷凍食品。金里納指出，這些食物被設計得非常可口，讓人很難停止進食，而且方便又便宜；但它們也常促成癌細胞較容易生存的代謝環境。

他引述大型人口研究顯示，超加工食品攝取量每增加10%，整體癌症風險增加13%；若只看大腸直腸癌，這個近年在年輕族群增加速度較受關注的癌症，風險增加幅度可達30%。

金里納觀察，超加工食品常造成血糖快速飆升觀察，而這類食物會促進慢性低度發炎，免疫系統則是身體對抗異常癌細胞的第一道防線；再來，超加工食品也可能擾亂腸道微生物相。許多超加工食品含有乳化劑等添加物，用來改善口感和延長保存期限，但這些化合物可能破壞腸道屏障、促進發炎，並使腸道健康惡化。。

●重鹹或醃漬食品：高鹽醃漬食品與胃癌風險增加有關。金里納表示，高鹽濃度會傷害胃黏膜，也可能引發慢性發炎。隨著時間累積，反覆刺激會使胃更容易受到致癌化合物影響。研究顯示，與鹽攝取較低者相比，高鹽攝取者罹患胃癌風險約增加68%。此外，有些醃漬食品也含有亞硝胺類化合物，這類化合物已知會損害DNA。

●加工肉品與紅肉：許多研究顯示，加工肉品攝取量較高，例如培根、香腸、熱狗或熟食肉品，與大腸直腸癌風險增加有強烈關聯。國際癌症研究機構將加工肉品列為第一類致癌物。美國癌症協會也指出，每天每多吃一份、約2盎司加工肉品，大腸直腸癌風險約增加23%。加工肉品也與其他癌症風險增加有關，包括乳癌、肺癌、食道癌和攝護腺癌。

●肉類烹調方式：肉類在高溫下烤、炸或燒烤，可能產生有害化合物，例如異環胺和多環芳香烴。這兩類化合物都已被證實可能損傷DNA，進而與癌症形成相關。因此，重要的不只是吃什麼，也包括怎麼烹調。

金里納指出，燒烤前先預煮肉品，減少高溫烹調時間；使用含香草、大蒜、洋蔥或醋的醃料，研究顯示這有助減少有害化合物形成；避免含糖醃料，因為糖容易燒焦、增加焦化風險；也可選擇較瘦的肉品，脂肪較少代表滴油較少、煙較少，也能減少有害化合物重新附著在肉上。

金里納提醒，飲食與癌症風險的關係不能簡化成「吃某一種食物就會致癌」，目前許多研究仍屬關聯性，不能直接證明因果。想降低風險，建議從日常飲食做起，減少含糖飲與加工食品，增加蔬菜、豆類、全穀等高纖原型食物，並避免把肉烤到焦黑。

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