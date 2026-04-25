健保破兆元時代來臨 賴清德：困難手術給付要提高、不同工不同酬

總統賴清德（前）25日出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

〔記者羅碧／台北報導〕總統賴清德今（25）出席台灣外科醫學會年會致詞表示，我國健保制度已正式邁入「破兆元時代」，今年健保總額首度突破新台幣1兆元，政府將持續透過制度與資源調整支持醫療體系運作，並明確指出，未來將針對困難手術提高給付，推動「不同工不同酬」，讓醫療人員付出與報酬更為相符。

賴清德指出，政府近兩年以5.5%的高推估成長編列健保總額，並連續兩年將原本應由公務預算支應的項目自健保總額中移出，去年與今年各移出逾百億元。他強調，「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，今年健保總額首次突破1兆元，目的就是要讓醫療機構有能力改善醫療人員的工作條件，「很直接，就是要加薪」，同時也能購置儀器設備、強化訓練與人才培育。

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在給付制度方面，賴清德特別回應外科界關切，強調未來將推動不同工不同酬，尤其困難度高、風險高的手術項目，應該提高點數給付。他表示，目前健保點值已穩定在0.95以上，有些甚至接近0.99，「已經逼近1」，在點值逐步穩定後，下一步就是調整點數，讓高強度、高風險醫療行為獲得合理回報。他直言，若不改善給付制度，「內外婦兒」等四大科將持續面臨人才流失問題，改善環境、留住人才是當前首要目標。

賴清德並指出，政府同步推動「健康台灣深耕計畫」，5年將投入489億元，開放醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所與各醫學會申請，從胎兒、新生兒到老年不同生命階段，提供更完整的全人照護。他說，政策將聚焦4大方向，包括人才培育、工作條件改善、智慧醫療導入及醫療體系永續發展。

在智慧醫療方面，賴清德表示，政府正推動醫療資料標準化，已完成醫學中心第一階段資料格式整合，未來將擴展至區域醫院與基層院所，目標是發展「生成式AI」與「主權AI」，善用醫療大數據建立輔助決策系統，提升醫療精準度。他也提到，AI已逐步應用於影像判讀、手術輔助、微創技術與術後照護，有助讓外科治療更安全、效率更高、病人恢復更快。

在人力方面，賴清德指出，相關政策推動後，護理人力已逐步回穩，新增人數回到COVID-19疫情前水準，顯示政策已有成效。他強調，不僅要留住護理人員，醫師、醫檢師及各類醫事人員都必須一併留才，讓醫療體系穩定運作，也讓第一線人員能對工作保有榮譽感。

此外，賴清德也提到，「醫療事故預防及爭議處理法」已於2024年通過並推動，未來各醫院需設置關懷小組，當醫療爭議發生時即時介入協助，透過溝通與協調機制，避免直接走向司法對立。他強調，制度設計將讓醫療爭議不再由醫師單獨承擔，而是由醫院與醫療團隊共同面對，並協助病人及家屬釐清問題、解決爭議。

賴清德表示，無論是提高預算、調整給付制度、推動智慧醫療或完善法制，政府的目標都是打造更好的醫療環境，讓醫療人員有更大發揮空間，最終促進國人健康福祉。

總統賴清德（右）25日出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，由台灣外科醫學會理事長蔡建松（左）陪同步入會場，並揮手向與會者致意。（記者廖振輝攝）

總統賴清德（前排右五）、衛福部長石崇良（前排右四）25日出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，並與台灣外科醫學會理事長蔡建松（前排右六）等與會者合影。（記者廖振輝攝）

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