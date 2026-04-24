健康網》打呼不是睡太熟 醫揭5警訊：恐是睡眠呼吸中止症

耳鼻喉科醫師王曜指出，不少人以為打呼代表熟睡，其實可能是呼吸道變窄的警訊。若出現天天打呼且聲音很大等5警訊，可能與睡眠呼吸中止症有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕打呼鼾聲如雷不是睡太熟。耳鼻喉科醫師王曜指出，不少人以為打呼代表熟睡，其實可能是呼吸道變窄的警訊。若出現天天打呼且聲音很大、甚至睡醒還是覺得累、起床頭痛等5警訊，可能與睡眠呼吸中止症有關。長期下來，不只影響睡眠品質，也可能增加高血壓、心血管疾病的風險。

王曜於臉書粉專發文表示，很多人覺得打呼就是睡得很香，尤其是當你身邊有人躺下就開始打呼，甚至聲音大到整個房間都聽得見，一般人常認為：「他只是睡太熟」、「打呼代表睡得很好」，但在耳鼻喉科門診中，打呼則是呼吸道變窄的訊號。

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打呼常見5原因

王曜說明，之所以會造成打呼，這是因為睡著時，喉嚨周圍的肌肉會比較放鬆。如果呼吸道本來就比較狹窄，空氣通過時就會讓軟組織震動，於是就產生了打呼聲。常見原因則有鼻塞或過敏性鼻炎、扁桃腺肥大、舌頭或軟顎較厚、體重過重、下巴結構較小等。

打呼5警訊須留意

此外，王曜說，有些打呼其實是健康警訊。如果出現以下情況，就要特別注意，包括：打呼聲非常大、睡覺時會突然停止呼吸、白天容易疲倦或想睡、睡醒還是覺得很累、早上常頭痛等，這些症狀有可能與睡眠呼吸中止症有關。長期下來，不只影響睡眠品質，也可能增加高血壓、心血管疾病的風險。

改善打呼4方式

王曜表示，建議日常可以先做以下4件事，幫助改善打呼狀況：

●控制體重：體重增加會讓呼吸道周圍脂肪變多，呼吸道更容易變窄。

●避免睡前飲酒：酒精會讓喉嚨肌肉更加放鬆，打呼也會更嚴重。

●側睡：仰睡時舌頭容易往後掉，側睡通常可以減少打呼。

●治療鼻塞：鼻過敏或鼻塞改善後，很多人的打呼其實會減輕不少。

王曜提醒，偶爾打呼其實很常見，但如果每天打呼、聲音很大，或伴隨白天疲倦，就建議讓耳鼻喉科醫師評估。因為，有些打呼不只是睡眠問題，而是呼吸道正在發出的提醒，及早處理，睡眠品質和健康都會改善很多。

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