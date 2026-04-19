健康網》保健品別再全丟冰箱 醫曝恐變病菌溫床、加速變質

不是什麼食物、藥品，直接放冰箱就了事。科博特診所院長劉博仁提醒，大部分的錠劑，在冰箱頻繁開關導致的冷凝水，容易讓膠囊黏在一起或發霉；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕很多人都把保健食品，直接「冰」起來，以為這樣就不會壞掉。科博特診所院長劉博仁提醒，把冰箱當成「食物萬靈丹」，覺得只要丟進去就能保鮮。大部分的錠劑，在冰箱頻繁開關導致的冷凝水影響下，容易讓膠囊黏在一起或發霉。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，對於某些東西來說，冰箱的「濕度」與「溫差」反而是變質的推手。冰箱存放的3大原則：避光、避濕、避溫差，以下3大類是不適合囤放在冰箱中：

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●咖啡豆與茶葉：不建議放冰箱

這兩類東西都有「多孔」特性，非常容易吸收異味和濕氣。

1.拆封後：請放在陰涼乾燥處，使用密封性好的遮光罐即可。

2.若非冰不可：除非是為了存放半年以上的「未拆封」真空包裝。且從冰箱取出後，必須等回溫到室溫才能拆封，否則空氣中的水氣會立刻凝結在葉片或豆子上，這樣泡茶或咖啡就毀了。

●保健食品：多數不需要冷藏

大部分的錠劑（維他命B群、C、鈣片）在設計時就是以常溫（25℃）為準。冰箱頻繁開關導致的冷凝水，容易讓膠囊黏在一起或發霉。

1.需要冰的：某些活性益生菌（請看包裝標示）、開封後的魚油或亞麻仁油（預防油脂酸敗）。

2.不需要冰的：維他命之類、礦物質、一般膠囊食品。

●蔬菜水果：不是通通往裡塞

有些蔬菜怕冷，冰了反而會「凍傷」或加速腐爛。

1.不要冰：地瓜、洋蔥、蒜頭、馬鈴薯、南瓜。這些放在通風陰涼處就好。

2.適合冰：葉菜類（需用報紙或廚房紙巾包裹，維持濕度平衡）、已切開的水果。

3.特別提醒：番茄、香蕉、酪梨等熱帶水果冰了會停止成熟，甚至變黑。

劉博仁表示，冰箱裡最理想的存放空間只有七成滿。塞得太滿，冷空氣無法循環，不但費電，溫度不均勻更容易讓食物滋生細菌。

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