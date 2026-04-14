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打造糖友好食光 澎湖醫院攜手衛生局推動控醣減糖健康行動

2026/04/14 15:20
打造糖友好食光 澎湖醫院攜手衛生局推動控醣減糖健康行動

澎湖醫院攜手衛生局，舉辦糖友好食光・控醣減糖一起來活動。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著人口老化，根據衛福部國民健康署「國民營養健康調查」資料顯示，台灣20歲以上國人高血糖盛行率達12.8%，顯示血糖健康已成為全民關注的重要議題，部立澎湖醫院營養室攜手澎湖縣衛生局社區營養推廣中心，為強化各年齡層於日常飲食中的疾病預防與早期介入，共同辦理「控好醣、減點糖」手作體驗活動。

打造糖友好食光 澎湖醫院攜手衛生局推動控醣減糖健康行動

享用美食之餘，也要注意營養均衡攝取。（澎湖醫院提供）

「糖友好食光・控醣減糖一起來」職場健康促進活動，由營養師結合澎湖科技大學游凱傑老師專業，共同研發低糖、高膳食纖維之健康點心，並融入南瓜、地瓜及仙人掌等在地食材，設計兼具營養與風味的控醣體驗，將傳統甜點轉化為健康且美味的飲食選擇。

活動對象涵蓋職場員工、糖尿病病友及其家屬，透過互動式教學、實作體驗與團隊合作，引導亞健康族群及其家庭成員提升健康識能，建立正確飲食行為，並落實於日常生活中。

澎湖醫院副院長蔡文祥表示，將以「健康元素，每日加一點」為核心理念，強調健康飲食並非一味限制，而是在生活中做出更好的選擇；同時透過活動破除「糖尿病患者不能吃甜食」等常見迷思，協助民眾及病友正確認識均衡飲食與控醣原則，進而促進家庭共同參與健康管理，營造支持且友善的健康生活環境。

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