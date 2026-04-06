健康網》天然維他命C王小番茄價打到骨折 冰鎮開胃菜快做起來

小番茄因前2年前因病毒害歉收，果農引進抗病毒新品種，再加上氣候條件佳，產量大增。營養師陳冠蓉指出，維生素C含量高又纖維滿滿。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣小番茄崩盤了，特別是玉女小番茄，部分產地價崩跌幅高達73.9%，連鎖超市還喊出一盒15元。營養師陳冠蓉指出，就算吃光220克的小番茄，只有68.2kcal，也可以說吃光這23顆，已超過成人每天建議維生素C攝取量。

小番茄因前2年前因病毒害歉收，果農引進抗病毒新品種，再加上氣候條件佳，產量大增，另外，因中東戰事，上游原料短缺導致小番茄塑膠盒價格暴漲63%，且出現中盤商囤貨現象，增加果農負擔。目前批發市場價，一般小番茄每斤落在銅板價，低於10元不少，玉女小番茄價位較高，每斤約有50元，其次是聖女小番茄約每斤15元。

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陳冠蓉在臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享，想減重或控制血糖的人，小番茄一直是營養師口袋名單裡的優等生，吃1碗小番茄，不只補足了維生素C，對皮膚好、免疫力提升。還同時照顧到現代人最疲勞的眼睛、皮膚和舒緩壓力，真的是「一碗多效」，高CP 值的天然保養品。

人氣料理家Amy做一個開胃又簡單的料理─雪碧（七喜）梅子蕃茄。（「Amyの私人廚房」提供）

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，大家可以趁小番茄物美價廉之際，之際，推薦做一個開胃又簡單的料理─雪碧梅子蕃茄。

●材料

1.番茄：300g（或大番茄亦可）。

2.酸梅或話梅6顆（無籽話梅也可以）。

3.雪碧、七喜之類汽水，只需完全浸泡到番茄就可以。

●作法

1.先將番茄洗乾淨，底部劃刀（輕輕劃十字）。

2.煮一鍋熱水，將番茄下鍋煮一下，大約1分鐘就可以撈起。

3.看到番茄皮裂開就可以起鍋。

4.馬上浸泡冰塊水降溫（要用冷開水+冰塊）。

5.降溫後，輕鬆剝去番茄皮。

6.取一個容器，放入剝好的番茄再放入幾顆酸梅，倒入雪碧或七喜之類汽水（要完全浸泡到番茄）。

7.冷藏半天就可以吃。

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