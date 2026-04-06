健康網》皮膚一直長疹子別亂擦 醫點出真正禍首

專家表示，皮膚反覆泛紅與發癢，可能與腸道健康失衡有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾可能都有類似經驗，明明已更換多種保養品，皮膚仍反覆出現泛紅、發癢與小疹子，甚至懷疑是否天生敏感體質。對此，無齡診所指出，問題未必出在保養品本身，而可能與腸道健康密切相關。

無齡診所在臉書專頁發文分享，當腸道失衡時，皮膚連帶地會受影響。當腸道菌叢失衡、消化功能變差時，發炎物質增加、毒素代謝變差、免疫系統過度反應等因素，都可能反映在皮膚上，變成敏感泛紅、濕疹、反覆過敏、痘痘、粉刺增加、膚色暗沉、不透亮等結果。

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民眾的哪些生活習慣會影響腸道？無齡診所說明，以下這些情況是常見的原因，它們讓腸道菌叢失衡，進一步影響皮膚：

●壓力大、作息不規律

●高糖、高油飲食

●外食比例高

●長期便秘或腹瀉

●抗生素使用史

對於改善之道，無齡診所建議應從「內外同步調整」著手。外在方面，應精簡保養程序，避免過度使用多種產品，並減少酸類、酒精等刺激性成分，著重保濕與皮膚屏障修復。內在方面，則可透過增加膳食纖維攝取，例如多吃蔬菜；補充優質脂肪（如Omega-3）、維持充足水分，同時建立規律作息並降低壓力，以改善腸道環境。

無齡診所總結，皮膚狀態往往是身體整體健康的延伸。當肌膚反覆出現過敏或不穩定狀況時，應跳脫單一保養觀點，從體內機能尋找可能原因，只有兼顧生活型態與身體調理，才能真正達到穩定膚況的效果。

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