Threads熱議「男生不會聊天」 心理師曝「聊起來」的關鍵

諮商心理師陳家維指出，把話「聊起來」的關鍵在於「分享+提問」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在社群平台「Threads」發文感慨「真心覺得居多男性不懂什麼叫做聊天」，為什麼要每天早安、午安、晚安，其實沒什麼話題真的不要硬聊，她認為聊天應該是要有分享欲、表達欲，才會讓對話變成雙向，而非例行公事。對此，諮商心理師陳家維指出，把話「聊起來」的關鍵在於「分享+提問」。

陳家維臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」分享，那則貼文留言區很快「引發雙方砲火」，有人說女生也很難聊、動不動就已讀不回；也有人回擊，是因為男生訊息太乾，才讓人不想回。這類討論常常最後會變成一種「雞生蛋，還是蛋生雞」的循環，沒有定論。

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陳家維說，像是「早安午安晚安、在幹嘛、吃了嗎？」很多人以為這些訊息是在聊天，但它們比較像是「打招呼」而已。打招呼可以作為開場，但如果沒有後續接話，很容易變成單純刷存在感，甚至讓對方感到有點壓力或疲乏。

陳家維提到，他常說「聊起來」的關鍵是「分享+提問」。所謂分享是挑一個有畫面、有情緒、有亮點的小片段。可能是一件有點荒謬的小事，也可能是一個讓你有FU的瞬間。但重點是，「不需要一次講完所有細節」。適度留白、賣點關子，反而讓對方產生好奇、想要參與。

在分享之後，丟出一個相關的問題「提問」，將「麥克風」自然遞給對方，邀請分享他的故事。這樣的來回，會慢慢形成一種「有互動感的對話」，而不是單向輸出或快速冷場。再進一步，也可以練習把話題延伸。從一件小事，慢慢帶到彼此的喜好、價值觀，以及雙方的生活方式與型態。

陳家維說，想讓讓對方覺得跟你「很聊得來」？其實通常不是你講多少、有多嗨，而是你讓這段對話，「有來有回」及「循序漸進」。

網路聊天正確起手式

陳家維認為，聊天這件事是種可以學習的能力。但不是背誦話術。那些過度設計的套路，在現在的環境裡，多半很容易被識破，甚至讓人產生反感。覺得你很油、有點怪，甚至被誤會是渣男或海后。

陳家維表示，真正有效的聊天技巧是自然與自信，加上一些可以練習的表達方法。當方法對了，關係也就更容易開始。離脫單自然也就更進一步。

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