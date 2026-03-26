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健康網》乳癌危機藏餐桌！ 營養師提醒多吃這些食物助預防

2026/03/26 19:18

專家表示，預防乳癌從吃對食物開始，可以多吃菇類、十字花科蔬菜、莓果、選擇好油、飲用綠茶等，有助防癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，預防乳癌從吃對食物開始，可以多吃菇類、十字花科蔬菜、莓果、選擇好油、飲用綠茶等，有助防癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌已成女性最常見癌症，每天平均約有35名女性確診。營養師林俐岑指出，影響乳癌發生的可能因素包含了遺傳因素、高脂飲食、加工食品、酒精攝取與環境荷爾蒙（如雙酚A）等，都是日常中常被忽略的風險來源，長期恐提高罹癌機率。她提醒不妨從「吃對食物」開始調整，可以多吃菇類、十字花科蔬菜、莓果、選擇好油、飲用綠茶等，有助防癌。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，從衛福部公布的10大死因統計資料顯示，在癌症之中，在「女性癌症」的「發生率」排行來看，乳癌排名第一；致死率則是排名第四，這個癌症對於女性朋友的健康造成極大的威脅。她歸納影響乳癌發生的可能因素：

●遺傳因素、家族史：根據研究，有一等親乳癌家族史的女性，乳癌風險會是一般女性的兩倍。

●不良的飲食習慣及生活作息：脂肪攝取過多將提高體內的雌激素濃度，而雌激素愈高，則會刺激乳房細胞增生，提高罹患乳癌的風險。

●過於肥胖：女性肥胖者的脂肪組織過度活化、促發炎細胞因子增加、胰島素抗性增加等情況，促使肥胖女性罹患乳腺癌的風險大大提升。

●荷爾蒙狀態：初經小於12歲、超過55歲才停經、停經後使用荷爾蒙補充劑，或是未曾生育，以及超過35歲以後才懷頭胎等，罹患乳癌風險較高。

●抽菸及過度飲酒：根據2015年國外研究結果發現飲酒和乳癌發生的風險有正相關。

●環境荷爾蒙：它會在體內與雌激素的受體結合，引起類似雌激素的作用，長期持續的接觸會誘發許多婦女疾病，像是子宮內膜異位症、乳癌等。已知的環境荷爾蒙約有70種，其中40多種為農藥，但有許多塑膠容器與食品添加物也含有環境荷爾蒙，雙酚A就是一種環境荷爾蒙。

從飲食預防乳癌威脅

多樣性蔬果的攝取有助於預防癌症，林俐岑建議，民眾如果想要預防乳癌，不妨多吃以下這些食物：

1.菇類：有助抑制雌激素生成，降低乳癌風險。每天吃10克新鮮菇類的女性，乳癌風險就能降低64％。

2.十字花科蔬菜：十字花科蔬菜含硫化合物，能減少體內的動情激素來避免誘發乳癌，並具有抑制乳癌細胞產生，例如，綠（白）花椰菜、高麗菜、青江菜、芥藍菜、羽衣甘藍等。

3.莓果類：富含花青素，具抗氧化作用，可以降低體內的氧化與減少癌細胞的形成，例如，草莓、藍莓等。

4.大蒜、洋蔥：有助抑制癌細胞擴散。（WHO）建議成年人，每天服用新鮮的大蒜 2-3瓣。研究上，發現大量攝取洋蔥也有其預防乳腺癌的效果。

5.薑黃：它有很高的抗氧化與消炎特性，能夠輔助對抗癌症並預防癌症轉移，並且提升調節免疫系統，具有強大的抗氧化及抗發炎的能力。若是食用高劑量的薑黃保健品請務必詢問醫師、營養師是否適合。

6.降低脂肪攝取：國人飲食油脂平均攝取量為總熱量的 35％，若能將脂肪量減低至總熱量的20% 時，可降低乳癌復發率與轉移，尤其是停經後患者。

7.選擇好油：ω-3 脂肪酸可以競爭 ω-6 脂肪酸在體內的代謝途徑，減緩發炎反應與改變代謝產物，因而減少乳癌的發生與復發，富含 ω-3 脂肪酸的油脂有魚油、亞麻仁油等（記得，亞麻仁油非常怕熱，僅可涼拌，不可熱炒）、紫蘇油、薺藍籽油、奇亞籽等。

8.綠茶：含兒茶素，有助抗氧化、防癌。

林俐岑總結，乳癌雖與遺傳與荷爾蒙有關，但透過飲食調整與定期篩檢，仍可有效降低風險。預防從日常做起，以維護自身健康。

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