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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》抗癌王不開刀現曙光！ 醫揭美FDA核准新療法 死亡風險降23％

2026/03/24 18:38

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，美國FDA批准針對特定胰臟癌使用的穿戴式裝置，搭配標準化療，阻斷癌細胞增生，死亡風險也可降低23%；示意圖。（圖取自shutterstock）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，美國FDA批准針對特定胰臟癌使用的穿戴式裝置，搭配標準化療，阻斷癌細胞增生，死亡風險也可降低23%；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，胰臟癌不能開刀，我們是不是只能等？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，面對這個被稱為「癌王」的疾病，患者與家屬常有無力感，尤其當腫瘤卡在重要血管旁，外科醫師往往無法直接開刀，醫學上稱為「局部晚期」時。不過，現在對抗癌王出現新曙光，2026年2月美國FDA批准針對特定胰臟癌使用的穿戴式裝置搭配標準化療，阻斷癌細胞增生，死亡風險也可降低23%。

廖繼鼎於臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」發文指出，胰臟因位置很深，周邊又被許多重要血管，當腫瘤長大把血管包圍時，不僅外科醫師可能難以下刀，藥物治療也很難達到效果。不過，他表示，面對胰臟癌療法，也先不要被網路上的舊答案嚇到。因為，2026年2月美國FDA批准一個針對特定類型胰臟癌，且搭配標準化療一起搭配使用的新工具：「Optune Pax」腫瘤電場治療（又稱為TTF）。

廖繼鼎說，這項武器最特別的地方在於它不用開刀，也不用多加一顆藥，它是透過每天穿戴在身上的一個非侵入式裝置，如同在腫瘤現場架設一個超級強的「隱形干擾器」，發出特並頻率的的交流電場，直接阻斷癌細胞的擴建分裂，對正常細胞的影響則相對小很多。

廖繼鼎提及，臨床數據顯示，它不僅延長了存活期，死亡風險也降低23%。更重要的是，它大幅延後胰臟癌後期最讓人恐懼的「疼痛惡化」時間。因此，對抗胰臟癌現在不只有老方法，還多了一個可以和標準化療一起搭配使用的新工具。此外，臨床數據顯示，約76.3%的病患會出現輕中度皮膚起疹等副作用，且目前資料證明，它不會加重化療引起的全身性毒性。

廖繼鼎提醒，如果你或家人正處於剛確診胰臟癌的徬徨期，先不要慌，也不要亂找偏方。建議應先確認是否進入局部晚期、腫瘤是否包覆血管、有沒有轉移其他器官，因為這是Optune Pax核可的適應症，也是針對成年人局部晚期胰臟癌。其次應確認疼痛控制的預期目標，最後則是確認標準治療的底線。

廖繼鼎強調，新工具電場治療並非取代化療，而是用來搭配；也就是說，它是幫手，而不是單打獨鬥的超級英雄。因此，切記不能因為出現新的治療工具而捨棄基本的化療。

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