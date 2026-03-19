健康網》常曝曬、高糖飲食要注意！ 醫解析白內障風險

專家表示，看東西變霧、怕光，可能是白內障早期警訊，及早調整生活習慣有助延緩惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人出現視線模糊、怕光等情況，常以為只是疲勞或度數不夠。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這可能是白內障的早期徵兆，主因在於代謝過程產生活性氧所導致，壓力、睡眠不足、血糖起伏都會增加氧化壓力，想要改善可從減少過度曝曬、避免高糖與加工飲食，並維持規律作息做起，從生活中降低風險、延緩惡化。

白內障與水晶體混濁有關，會讓視覺逐漸變霧，一旦長期氧化壓力累積，是影響水晶體變化的重要關鍵。

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張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，水晶體就像一塊透明玻璃，內部由排列整齊的蛋白質構成，能讓光線順利通過。一旦這些蛋白因外在與內在因素影響，排列開始混亂、折疊異常，甚至彼此黏在一起，就會讓視線變得霧化，形成白內障。

張家銘說明，這樣的變化，與體內長期累積的氧化壓力密切相關。日常生活中的曝曬、壓力、睡眠不足、血糖波動與精緻飲食等習慣，都可能增加體內活性氧，當清除能力下降，就會對蛋白質結構造成影響，由於水晶體更新能力有限，傷害會逐漸堆積。

如何在平時做好預防工作？張家銘提出以下5項實用的建議：

●降低曝曬、減少精緻糖、避免過度加工食品。

●讓抗氧化系統恢復，多吃深色蔬菜、十字花科食物，可以幫助身體重新啟動這套機制。

●給身體修復的時間，規律睡眠非常重要，因為很多修復都在夜間進行。

●讓整體狀態穩定，運動、飲食節奏、壓力調整，會影響整個系統平衡。

●適度的飲食間隔，讓細胞有機會整理環境，可以讓細胞啟動清理機制。

張家銘總結，民眾看東西好像沒有以前清楚，往往是身體發出的早期警訊，若能及早察覺並從生活習慣著手調整，有助延緩白內障進展，維持長期視力健康。

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