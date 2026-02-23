自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》有近視就不會老花？ 眼科醫解析

2026/02/23 08:18

眼科醫師鄭宇庭提醒，若老花眼發生時伴隨嚴峻的疲勞感，應就醫評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

眼科醫師鄭宇庭提醒，若老花眼發生時伴隨嚴峻的疲勞感，應就醫評估。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多近視的朋友到了某個階段，發現看近物要「摘下眼鏡」才清楚，就以為自己的近視是不是自然變好？也有不少人明明已經到了老花年紀，卻完全沒有任何不適感。為什麼呢？

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng 」說明，不是老花不存在，是被「近視＋老花」的視覺錯覺騙了。

負負得正的視覺幻象

為什麼近視族摘下眼鏡後，看近反而變清楚？鄭宇庭表示，原因其實來自兩個方向的變化：

近視的「前焦」：近視的人，影像焦點落在視網膜前方。

老花的「調節力不足」： 隨著年齡增長，水晶體失去彈性，調節力變差，導致看近處時，眼球睫狀肌力量不足，焦點落在視網膜「後方」，無法回到正確位置上。

當這兩件事同時發生，剛好互相抵銷，讓焦點「看起來」回到正確位置。這不代表老花消失，而是暫時被近視度數掩護了。一旦戴上近視眼鏡，老花帶來的模糊與眼睛疲勞，就會立刻現形。

30 秒快速自測，你有沒有老花眼？

鄭宇庭建議，戴上你平常看遠最清楚的近視眼鏡，在 30-40 公分距離看手機小字：覺得字體模糊？眼睛容易痠澀？想把手機拿遠一點？以上只要符合一項，就就代表老花可能已經悄悄出現。

那老花一定要治療嗎？

鄭宇庭提醒，老花不是疾病，而是自然退化的過程，是否需要矯正，應該回到生活需求來評估。不一定要治療：近視約 150-300 度、不介意頻繁使用眼鏡的人；通常只需要觀察，並調整用眼習慣即可。

建議矯正的狀況：高度近視（500 度以上）者、工作需頻繁切換遠、中、近視距、出現高眼壓、頭痛、明顯視覺疲勞等徵兆。建議由專業眼科醫師進一步評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中