健康網》有近視就不會老花？ 眼科醫解析

〔健康頻道／綜合報導〕很多近視的朋友到了某個階段，發現看近物要「摘下眼鏡」才清楚，就以為自己的近視是不是自然變好？也有不少人明明已經到了老花年紀，卻完全沒有任何不適感。為什麼呢？

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng 」說明，不是老花不存在，是被「近視＋老花」的視覺錯覺騙了。

負負得正的視覺幻象

為什麼近視族摘下眼鏡後，看近反而變清楚？鄭宇庭表示，原因其實來自兩個方向的變化：

近視的「前焦」：近視的人，影像焦點落在視網膜前方。

老花的「調節力不足」： 隨著年齡增長，水晶體失去彈性，調節力變差，導致看近處時，眼球睫狀肌力量不足，焦點落在視網膜「後方」，無法回到正確位置上。

當這兩件事同時發生，剛好互相抵銷，讓焦點「看起來」回到正確位置。這不代表老花消失，而是暫時被近視度數掩護了。一旦戴上近視眼鏡，老花帶來的模糊與眼睛疲勞，就會立刻現形。

30 秒快速自測，你有沒有老花眼？

鄭宇庭建議，戴上你平常看遠最清楚的近視眼鏡，在 30-40 公分距離看手機小字：覺得字體模糊？眼睛容易痠澀？想把手機拿遠一點？以上只要符合一項，就就代表老花可能已經悄悄出現。

那老花一定要治療嗎？

鄭宇庭提醒，老花不是疾病，而是自然退化的過程，是否需要矯正，應該回到生活需求來評估。不一定要治療：近視約 150-300 度、不介意頻繁使用眼鏡的人；通常只需要觀察，並調整用眼習慣即可。

建議矯正的狀況：高度近視（500 度以上）者、工作需頻繁切換遠、中、近視距、出現高眼壓、頭痛、明顯視覺疲勞等徵兆。建議由專業眼科醫師進一步評估。

