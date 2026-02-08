健康網》久坐折壽 權威研究曝光：多動5分鐘就能延長壽命

專家表示，只要每天增加5分鐘中高強度身體活動，可預防約10%的離世風險；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕你想要長壽嗎？台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予引述研究指出，《The Lancet》最新研究，每天少坐30分鐘、多動5分鐘，就能有效延長壽命！

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，2026年1月，挪威體育科學學院團隊在《The Lancet》（刺胳針）期刊發表了重要研究，整合分析13.5萬名成年人的健康數據，追蹤長達8年，研究指出3項多動對身體的優點：

●多動5分鐘就有效：只要每天增加5分鐘中高強度身體活動，可預防約10% 的離世風險。

●少當沙發馬鈴薯也很有用：每天少坐30分鐘，可預防約7.3%的離世風險。

●中高強度活動很簡單：就是會讓我們呼吸加快、身體變熱的活動。

鄭淳予舉例說明，生活化的活動也可以做到，例如：快走趕捷運、快走去停車場；騎 YouBike（稍微踩快一點）；整理家裡、做家事做到會喘；園藝、拖地、掃地（做到身體變熱那種），簡單判斷法就是這項活動讓你微喘微熱，說話有點吃力、無法順暢唱歌那樣的活動就有用。

●研究主要作者 Ekelund 教授強調：「如果大家都能減少30分鐘久坐，以一個每年有10萬人離世的人群為例（如瑞典），就可能預防3000人的早逝。」

3個日常多動的小撇步

鄭淳予整理好讓民眾輕鬆達成目標的3個小技巧：

●撇步1：將方便變成有點不便，啟動微運動模式

通勤時，提前一站下車，或把車停遠一點；上下樓改爬樓梯（即使只走一兩層）講電話時，站起來邊走邊談；購物時，走去稍遠的店家；陪孩子或毛小孩玩時，跟著一起跑動。

●撇步2：碎片時間進行活動堆疊

別想「我要空出1小時運動」，要想著「我要如何利用這5分鐘空檔」。像是等微波爐2分鐘變成原地慢跑或踮腳尖，等咖啡滴濾3分鐘可以順便做夾緊屁股微深蹲，或是弓箭步。

●撇步3：每坐滿60分鐘就起身5分鐘

設定手機鬧鐘或手環提醒，去倒水、上廁所、走廊來回走一趟，又或是順便鬆一下肩頸、伸展四肢。

