健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

今年首例漢他病毒死亡！台北7旬翁發病8天不治 逮2陽性老鼠

2026/01/30 18:32
台北大安區爆今年首例漢他病毒死亡，70多歲翁敗血症不治。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市大安區驚傳今年首例漢他病毒死亡病例，一名70多歲男性日前發燒、呼吸喘及腸胃不適就醫，病情在短短幾天急轉直下，最終因敗血症併發多重器官衰竭不治，經檢驗確診為漢他病毒症候群，從發病到死亡僅8天，成為國內2026年首例確診病例。

疾病管制署今（30日）指出，個案本身有慢性病史，潛伏期間沒有國外旅遊史，主要活動範圍集中在住家。1月上旬，他先後兩度前往急診就醫，第二次入院後轉入加護病房，但病情仍未改善，於1月13日不治身亡，家屬事後透露，家中曾出現老鼠活動與鼠跡。

疫調顯示，相關接觸者共4人，其中1名同住家人曾出現咳嗽症狀，但採檢結果為陰性，其餘3名非同住家人均無疑似症狀。地方衛生單位已完成疫調與防治措施，環保單位也同步展開捕鼠行動，共捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的鼠隻檢出漢他病毒抗體陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，病毒主要存在於鼠類等齧齒動物體內，人類若吸入或接觸被鼠類排泄物、分泌物污染的塵土或物體，甚至遭鼠類咬傷，都可能感染。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，與過去4年同期相當；自2017年至今累計44例，其中男性占66％，40歲以上族群占66％，顯示中高齡男性仍是主要感染族群。

疾管署呼籲，預防漢他病毒最重要的關鍵是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，民眾應加強環境整潔，妥善處理廚餘與飼料，封堵老鼠可能入侵的孔洞，並留意防火巷、排水設施、雜物堆等鼠類活動熱區。若發現鼠類排泄物，應先戴口罩與手套、開窗通風，再以稀釋漂白水消毒後清理，避免掃地或吸塵造成病毒飛揚，降低感染風險。

