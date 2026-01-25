自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》番茄是蔬菜或水果？營養師提關鍵：生物利用率

2026/01/25 08:21

營養師曾建銘表示，番茄是少數擁有「雙重代謝身份」的食物：生吃走「水溶性路徑」，熟吃走「脂溶性路徑」。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「營養師，大番茄是蔬菜，小番茄是水果，對嗎？」 這是診間常見的分類題。李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，在醫學營養的角度，植物學分類並不重要；真正需要在乎的是：「你的身體需要哪種型態的營養素？」因為番茄是少數擁有「雙重代謝身份」的食物：生吃走「水溶性路徑」，熟吃走「脂溶性路徑」。

生化機轉：一顆番茄，兩種命運

曾建銘說明營養素的物理化學特性：

1.生吃（The Water-Soluble Route）。

目標： 攝取維生素 C。
機轉： 維生素C極度怕熱，生吃能保留它參與膠原蛋白合成。
首選： 聖女小番茄（維生素C密度是大番茄的3倍）。

2.熟吃路徑（The Fat-Soluble Route）。

目標： 攝取茄紅素（Lycopene）。
機轉： 茄紅素藏在細胞壁裡，需要兩道手續：
加熱： 破壞細胞壁，讓茄紅素釋放。
油脂： 形成「乳糜微粒」，將結構從「反式」轉為更好吸收的「順式（Cis-）」。
首選： 大番茄＋橄欖油炒軟。

大番茄 vs. 小番茄 （數據為每 100g 含量）

大番茄（蔬菜組）

熱量： 僅 19 kcal。
碳水： 4.1 g。
維生素 C： 14 mg。
臨床定位： 糖尿病友的「作弊餐」，幾乎不升糖，餓了就吃它。

小番茄（水果組）

熱量： 33 kcal。
碳水： 7.3 g。
維生素 C： 43.5 mg。
臨床定位： 美白、提升免疫力的「維他命 C 膠囊」，但含糖量較高，需控制份量。

臨床警示：這三種人要「精準閃避」。

腎臟病患（CKD）：番茄鉀離子高， 請吃「切塊水煮」的大番茄，讓鉀離子溶進湯裡，只吃肉、不喝湯。

胃食道逆流（GERD）：番茄含有蘋果酸與檸檬酸； 急性期避免「空腹生吃」小番茄，以免刺激食道黏膜。

糖尿病患（DM）處方： 大番茄隨你吃（算蔬菜）；小番茄一次只能吃 15-20 顆（算一份醣）。

最後曾建銘總結，不要再糾結它是蔬菜還是水果，請根據你的「目的」來吃：

想美白？ 買小番茄，飯後生吃。

想護心、保養攝護腺？ 買大番茄，加油炒熱。

想減肥、控糖？ 大番茄是你的神隊友。

