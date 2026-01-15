自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

女癌友術前保存卵巢組織 高雄長庚首例卵巢組織冷凍保存手術

2026/01/15 16:45

高雄長庚完成醫院首例卵巢組織冷凍保存手術，患者陳小姐（左）開心與主治醫師蘇鈺婷（右）合照留念。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄37歲陳小姐單身罹癌，她很喜歡小孩，因接受化療可能損害卵巢功能，她擔心凍卵費用太高，若找不到好老公，就白凍且浪費錢，經高雄長庚經跨科醫療團隊迅速評估與整合後，在癌症治療前進行「卵巢組織冷凍保存」（OTC）手術，完成卵巢皮質組織取出與冷凍保存，成功完成全院首例手術。

陳小姐表示因還是單身又愛小孩，腫瘤科醫師建議她詢問長庚生殖醫學團隊，經上網查45歲卵子就比較不適合受孕，加上高齡懷孕，擔任化療期間的卵巢會不健康，她決定不選凍卵子，採取南部醫院尚未有凍卵巢成功的手術，高雄長庚在不延誤治療時程的前提下，為病人留下珍貴的生育希望。

主治醫師蘇鈺婷表示，病人陳小姐於生育保存手術後恢復良好，術後第6天即順利銜接癌症治療，未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植（Ovarian Tissue Transplantation, OTT），以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。

長庚指出，凍卵是取出成熟的卵子，需要先進行藥物刺激排卵，約10至14天；卵巢組織冷凍不需等待期，可即時進行，且保存的是原始卵泡，未來移植後能恢復部分卵巢功能，分泌荷爾蒙、維持月經，適用手術的年齡層更廣，尤其是卵子未發育完成的女癌童。

高雄長庚表示，依據台灣生殖醫學會於2021年發布的最新立場聲明，卵巢組織冷凍保存已獲美國生殖醫學會（ASRM）、歐洲及亞洲多個國際專業組織認定為成熟且可靠的生育保存方式，不再屬於實驗性技術，國際統計顯示，全球已有超過萬名女性接受OTC，逾300例完成卵巢組織回植，並已誕生至少200位健康嬰兒，OTC特別適用於治療時程緊迫，以及無法等待卵子刺激採卵，或青春期前癌症病人等族群。

高雄長庚此次成功導入OTC，奠基於生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存，以及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗，同時結合持續進行的基礎與轉譯研究，院內研究團隊也完成動物實驗驗證，將解凍後的卵巢組織回植至已停經的老鼠體內，成功恢復其荷爾蒙分泌功能，為技術的安全性與可行性提供重要科學依據，也強化臨床推動生育保存選項的信心。

高雄長庚院長藍國忠強調，此次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。

手術取出冷凍的卵巢保存照。（高雄長庚醫院提供）

癌症女患術前保存卵巢組織，高長庚完成醫院首例卵巢組織冷凍保存手術。（記者黃良傑攝）

