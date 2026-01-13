注意力不足過動症 台診治率偏低！職能治療師談鑑別法：須關注

郭綜合醫院職能治療師林詩苓指台灣的注意力不足過動症患者診治率偏低，提供鑑別方法給家長參考。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕7歲大的姜小弟，念幼兒園4歲時因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽與學校老師備感壓力，他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響團體學習。父母帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症（ADHD），即轉介郭綜合醫院復健科，接受藥物與密集的職能及語言治療，經過一段時間積極介入，姜小弟學習狀況和社交互動能力有顯著改善。

郭綜合醫院職能治療師林詩苓指出，衛福部2023年統計台灣ADHD的盛行率約9.02%，意即每10個孩子中有近1人可能受到影響。然而值得警惕的是，目前只有1.62%的孩童接受正式診斷及治療。這巨大的落差顯示許多孩子可能正在獨自面對學習與社交的困境，需要社會給予更多的關注與醫療資源。

在孩子成長過程中，有些孩子常被貼上「過於活潑」或「調皮搗蛋」的標籤，林詩苓說，但其行為背後可能隱藏1種常見的神經發展性障礙─注意力不足過動症（ADHD）。ADHD核心症狀主要分為注意力不足、過動及衝動3大面向，它們相互交織，為孩子的日常生活帶來多重挑戰。

林詩苓說明，注意力不集中型可能有逃避現實、常發呆、粗心大意、沒有注意聽、東西常不見、忘東忘西、易被外在刺激吸引等徵兆；過動與衝動型則有坐不住、常亂跑、身體扭來扭去、不等待、愛講話與常打斷他人的現象，這些如出現6個以上的現象、且持續6個月，並在學校、家裡都會出現，即可鑑別是ADHD。

當孩子症狀影響生活時，她建議家長主動尋求專業醫師評估與介入，目前對ADHD治療策略主要是藥物與行為治療兩者相輔相成，藥物是透過調節大腦中神經傳導物質的濃度，幫助孩子提升專注力、降低衝動與過動。不過，藥物初期治療可能伴隨食慾下降、失眠、頭痛或腸胃不適等副作用，家長務必與醫師密切溝通，切勿自行停藥或調整劑量。

行為治療則是長期改善孩子行為與功能的關鍵，職能治療師會訓練孩子動作協調、感覺統合、組織規劃能力，提升孩子自身能力。部分孩子有社交互動問題，可透過團體課程，讓孩子練習輪流、等待、分享、解讀他人情緒等重要的社交互動技能。治療師也會教導家長具體的行為管理技巧，並在適當情境下使用暫停等策略來處理孩子的挑戰性行為，以改善親子關係。

郭綜合醫院復健科空間設備協助ADHD患者做行為治療。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院復健科設備協助ADHD患者做行為治療。（郭綜合醫院提供）

