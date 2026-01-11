自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症免疫療法重大突破！英研發「4臂抗體」 像開外掛般活化T細胞

2026/01/11 13:15

圖中彩色光點顯示，新型「4臂抗體」能將免疫細胞表面的受體緊密「聚集」在一起。這種群聚效應能產生強大訊號，指揮T細胞全力獵殺癌細胞。（圖取自南安普敦大學）

圖中彩色光點顯示，新型「4臂抗體」能將免疫細胞表面的受體緊密「聚集」在一起。這種群聚效應能產生強大訊號，指揮T細胞全力獵殺癌細胞。（圖取自南安普敦大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症免疫療法迎來結構性突破！英國南安普敦大學（University of Southampton）科學家研發出一種全新的「次世代抗體」，不同於傳統僅有兩臂的Y型結構，新抗體擁有「四個」結合臂。這種設計能更有效地聚集免疫細胞受體，如同為免疫系統「開外掛」，使其進入全面攻擊模式獵殺癌細胞。這項研究成果已發表於權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

從2臂變4臂 解決訊號微弱難題

現行的抗體藥物多為Y型結構，僅有兩個「手臂」能結合受體，有時難以產生足夠強度的訊號來活化免疫細胞。南安普敦大學癌症免疫學中心團隊鎖定了一種名為「CD27」的關鍵受體。在一般感染中，人體會自然產生配體（ligand）來啟動CD27並活化T細胞；但癌細胞不會產生這種配體，導致T細胞接收到的活化訊號微弱，難以對腫瘤發動有效攻擊。

為了解決這個問題，研究團隊設計出擁有「四個結合臂」的工程抗體。這種結構能同時抓取並聚集多個CD27受體，透過物理上的「群聚效應」（clustering）大幅增強活化訊號，模擬甚至超越人體自然的免疫反應。

殺手T細胞戰力暴增 實驗數據亮眼

研究領導人、南安普敦大學教授夏姆卡尼（Aymen Al-Shamkhani）指出，雖然學界早知CD27的作用機制，但將其轉化為藥物一直是挑戰，「傳統抗體不夠強大，所以我們必須創造更有效的版本。」

在小鼠與人類免疫細胞的實驗中，這種新型四臂抗體在活化「CD8+ T細胞」（又稱殺手T細胞）的表現上，顯著優於傳統抗體。CD8+ T細胞被視為免疫系統的特種部隊，負責直接摧毀癌細胞。研究顯示，更強的活化訊號直接導致了更強烈的抗腫瘤反應。這項由英國癌症研究協會（Cancer Research UK）資助的研究，為未來開發更高效的免疫療法藥物奠定了基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中