健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

世衛：疫苗不會造成自閉症 4度回顧分析15年31份研究結論一致

2025/12/12 19:12

美國一所醫院內準備施打的MMR疫苗。（法新社檔案照）

美國一所醫院內準備施打的MMR疫苗。（法新社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府疾病管制暨預防中心（CDC）官網，日前聲明暗示接種疫苗可能導致自閉症，引起爭議。為此，世界衛生組織（WHO）11日再度確認，回顧過去15年多個國家的31份研究後的結論，疫苗不會造成自閉症。

《法新社》11日報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦的記者會上表示，自閉症並非疫苗造成的副作用，「世衛全球疫苗安全諮詢委員會（GACVS）今天發表一份新的分析，根據現有證據，疫苗與自閉症之間沒有因果關係」。

該委員會檢視31項與疫苗含防腐劑「硫柳汞」（thiomersal）和鋁佐劑等成分有關的研究，這些研究橫跨15年，涵蓋多國。譚德塞說，「該委員會結論認為，證據顯示，疫苗和自閉症之間沒有關聯，包括含硫柳汞和鋁佐劑的疫苗」。

美國CDC上月調整其官網措辭，削弱過去基於科學所持免疫接種不會導致自閉症的立場。法新社報導指出，多年研究已呈現，疫苗和自閉症、或其他神經發展失調疾病之間，並無因果關係。不過，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）長期以來發表疫苗懷疑論調，以及不正確的說法，將兩者關聯。

聲稱麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗（MMR）與自閉症存有關連性的說法，源自1998年發表的一份有瑕疵研究，該研究後來因使用造假數據，已經撤下，其研究結果也未在後續的研究重現，並已被之後大量的研究駁斥。譚德塞說，雖然1998年那份研究後來被證實造假並且撤下，「但是損害已經造成，相關想法從未消散」。

這是世衛繼2002年、2004年和2012年後，第四次進行這種證據回顧檢視，譚德塞說，「這四次的結論都是：疫苗不會造成自閉症」；過去25年來，5歲以下兒童死亡人數已從每年約1100萬，降低到480萬人，疫苗是一大關鍵原因，「疫苗是人類史上最有力、最具變革性的發明之一」。

