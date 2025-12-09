您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》腸病毒爆發！桃園停課92班 預防關鍵：勤洗手、均衡飲食
〔健康頻道／綜合報導〕腸病毒仍在流行，家長要小心！根據疾管署指出今（114）年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中有9例死亡，以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高。桃園近5週因腸病毒停課的班級達92班。務必養成勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期，第48週（11月23日至11月29日）門急診就診計11,913人次，與前一週（12,161人次）相當；近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。
今（114）年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。
疾管署提醒，成人也可能感染腸病毒，只是感染後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼童，因此提醒家人外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以守護家中嬰幼兒健康。此外，教托育機構及家長應教導學幼童落實正確洗手，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。
腸病毒的預防方法
民眾要如何預防腸病毒，疾管署給出以下指引原則：
●勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
●均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以提昇免疫力。
●生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。
●注意居家環境的衛生清潔及通風。
●流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。
●儘量不要與疑似病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童。
●新生兒及嬰兒可多餵食母乳，以提高抵抗力。
●在接觸或哺育新生兒前應洗手，必要時務必更衣、戴口罩；除母親或主要照顧者以外的人員儘量避免接觸新生兒。
●幼童之照顧者或接觸者應特別注意個人衛生。
●兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒。
腸病毒消毒方法
1.腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性，如抗微生物製劑、清潔消毒劑及酒精，均無法殺死腸病毒。
2.醛類、鹵素類消毒劑（如市售含氯漂白水）可使腸病毒失去活性。
3.腸病毒於室溫可存活數天，4℃可存活數週，冷凍下可存活數月以上，但在50℃以上的環境，很快就會失去活性，所以食物經過加熱處理，或將內衣褲浸泡熱水，都可減少腸病毒傳播。
4.乾燥可降低腸病毒在室溫下存活的時間。
5.紫外線可降低病毒活性。
有關於環境消毒重點，疾管署提醒，只需對於常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本做重點性消毒。清洗完畢的物體可移至戶外，接受陽光照射即可。
