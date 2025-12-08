自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

連文彬辭世》92歲的他見恩師宋瑞樓肖像 許金川：深深鞠躬 令人動容

2025/12/08 15:06

國內心臟醫學權威連文彬曾在6年前，參觀學生許金川的好心肝服務中心，踏進門一見到已故恩師宋瑞樓的肖像，他二話不說，上前深深一鞠躬，令許金川動容。（好心肝基金會提供）

國內心臟醫學權威連文彬曾在6年前，參觀學生許金川的好心肝服務中心，踏進門一見到已故恩師宋瑞樓的肖像，他二話不說，上前深深一鞠躬，令許金川動容。（好心肝基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕如果你看到一位92歲的老前輩，在昔日恩師的肖像面前，任誰都會感動。陳文茜在臉書上透露，這位就是國內心臟醫學權威連文彬，很遺憾的是連文彬於6日與世長辭，但他在醫界言教、身教成為後生晚輩的典範。

連文彬於6日辭世，享壽99歲。但他在醫界的傳奇故事說不完也道不盡，包括他在92歲時仍在台大醫院看診，也是當時台大醫院看診醫師中最高齡者。此外，他畢生致力於心導管、心臟電氣生理學、心血管攝影及風濕性心臟病的研究；在台大醫院完成了台灣第一例成功的開心手術，並完成首例永久性心律調節器體內安裝手術。

陳文茜曾在臉書專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文指出，有一天好心肝基金會董事長許金川傳訊給她：「我的老師連文彬教授今年92歲，來基金會參觀，他在老師宋教授前面90度鞠躬。」

連文彬當年這一幕，讓許金川怔住，許金川告訴陳文茜，他是台灣心臟科的鼻祖，學生門徒無數，他曾介紹兩位企業家找他看診，兩年後兩位企業家幫助他及宋教授成立了基金會。

許金川接著說，連文彬70歲退休，將退休金400萬全數捐出成立跨世紀醫療基金會，鼓勵年輕醫師研究，並先後邀了6位諾貝爾醫學獎得主來台演講。

陳文茜指出，許金川簡單幾段話，再加上一張連文彬的鞠躬照，已不用旁人再說什麼，足以令人動容。「那些背著醫療使命的人，他們日以繼夜想的都是病患。從凡人的角度看，他們的生活無趣又緊張；從濟世救人的角度看，他們早已從使命中，獲得了強大的生命力量，貫穿一生。」

連文彬在醫界輩分崇高，卻仍能走到長他10歲的宋瑞樓前輩面前鞠躬致敬，許金川說，「那個動作已經穿越許多語言、道德和師訓」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中