連文彬辭世》92歲的他見恩師宋瑞樓肖像 許金川：深深鞠躬 令人動容

國內心臟醫學權威連文彬曾在6年前，參觀學生許金川的好心肝服務中心，踏進門一見到已故恩師宋瑞樓的肖像，他二話不說，上前深深一鞠躬，令許金川動容。（好心肝基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕如果你看到一位92歲的老前輩，在昔日恩師的肖像面前，任誰都會感動。陳文茜在臉書上透露，這位就是國內心臟醫學權威連文彬，很遺憾的是連文彬於6日與世長辭，但他在醫界言教、身教成為後生晚輩的典範。

連文彬於6日辭世，享壽99歲。但他在醫界的傳奇故事說不完也道不盡，包括他在92歲時仍在台大醫院看診，也是當時台大醫院看診醫師中最高齡者。此外，他畢生致力於心導管、心臟電氣生理學、心血管攝影及風濕性心臟病的研究；在台大醫院完成了台灣第一例成功的開心手術，並完成首例永久性心律調節器體內安裝手術。

陳文茜曾在臉書專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文指出，有一天好心肝基金會董事長許金川傳訊給她：「我的老師連文彬教授今年92歲，來基金會參觀，他在老師宋教授前面90度鞠躬。」

連文彬當年這一幕，讓許金川怔住，許金川告訴陳文茜，他是台灣心臟科的鼻祖，學生門徒無數，他曾介紹兩位企業家找他看診，兩年後兩位企業家幫助他及宋教授成立了基金會。

許金川接著說，連文彬70歲退休，將退休金400萬全數捐出成立跨世紀醫療基金會，鼓勵年輕醫師研究，並先後邀了6位諾貝爾醫學獎得主來台演講。

陳文茜指出，許金川簡單幾段話，再加上一張連文彬的鞠躬照，已不用旁人再說什麼，足以令人動容。「那些背著醫療使命的人，他們日以繼夜想的都是病患。從凡人的角度看，他們的生活無趣又緊張；從濟世救人的角度看，他們早已從使命中，獲得了強大的生命力量，貫穿一生。」

連文彬在醫界輩分崇高，卻仍能走到長他10歲的宋瑞樓前輩面前鞠躬致敬，許金川說，「那個動作已經穿越許多語言、道德和師訓」。

